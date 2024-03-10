Жительницы Бурятии вовсю покоряют «мужские профессии»



На долю таковых приходится почти половина (46%) анкет всех соискателей. У 38% наших землячек при этом оказалось высшее, у 23% – среднее, у 20% – среднее специальное, а у 5% – неполное высшее образование. В «женских» сферах они чаще всего стремятся устроиться менеджерами по продажам и по работе с клиентами (8,5% резюме), администраторами (7,8%), продавцами-консультантами и кассирами (7,7%), бухгалтерами (6,2%), секретарями или помощниками руководителя (3,5%) и экономистами (3,1%).



В обществе всё ещё существуют гендерные стереотипы, что с какими-то задачами, мол, лучше справится человек определённого пола. Несмотря на это, в последние годы интерес прекрасной половины к «мужским» профессиям неуклонно растёт. Если ещё пару-тройку лет назад трудно было встретить женщин, работающих авиамеханиками, машинистами или водителями бульдозера, то сегодня они всё чаще откликаются на подобные «суровые» вакансии. С января на hh.ru появилось 3,2% резюме от жительниц республики, готовых трудиться в «нетрадиционных» областях.



Большинство из них хотят устроиться водителями (26%) и программистами (16,5%). Далее идут охранники (6,6%), машинисты (5,5%), геологи, инженеры-механики и сервисные инженеры (4,8%), начальник смены, мастер участка, геодезист, энергетик (3,7%), системный администратор (3,3%), маркшейдер (2,9%), строитель и инженер-конструктор (2,2%), электромонтажник (1,8%), слесарь, сантехник и сварщик (1,5%), электрик, токарь, фрезеровщик и шлифовщик, крановщик, (1,1%), теплотехник, грузчик, сторож, прораб, монтажник и дальнобойщик (0,7%).



- Ещё в СССР женщины работали на опасных и тяжёлых производствах, стояли у станков и кульманов, занимали рабочие должности на заводах, работали в стройотрядах и даже управляли кранами. Позднее в Трудовом кодексе появился перечень ограничений, который не допускал их на «особо тяжёлые и вредные для здоровья производства и в подземные работы» для охраны здоровья, – рассказала руководитель внешних коммуникаций HeadHunter на Дальнем Востоке Юлия Ковалёва. – Но сегодня, когда технический прогресс шагнул вперёд, производства автоматизируются и условия труда становятся менее опасными, интерес прекрасной половины человечества к «тяжёлым» профессиям опять стал возрастать.



Особенно это заметно сейчас, когда во многих рабочих профессиях не хватает специалистов, и работодатели подходят к кандидатам лояльнее, не акцентируя внимание на их поле и возрасте.



В преддверии 8 марта эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter узнали, какие профессии, традиционно считающиеся «мужскими», привлекают жительниц республики. Для этого специалисты проанализировали более 2900 их резюме, размещённых на сайте hh.ru в Бурятии с начала года.