10 марта

09 марта

08 марта

Популярное

Жительницы Бурятии вовсю покоряют «мужские профессии»

Жительницы Бурятии вовсю покоряют «мужские профессии»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они стремятся работать водителями, охранниками и программистами

В преддверии 8 марта эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter узнали, какие профессии, традиционно считающиеся «мужскими», привлекают жительниц республики. Для этого специалисты проанализировали более 2900 их резюме, размещённых на сайте hh.ru в Бурятии с начала года.
 
На долю таковых приходится почти половина (46%) анкет всех соискателей. У 38% наших землячек при этом оказалось высшее, у 23% – среднее, у 20% – среднее специальное, а у 5% – неполное высшее образование. В «женских» сферах они чаще всего стремятся устроиться менеджерами по продажам и по работе с клиентами (8,5% резюме), администраторами (7,8%), продавцами-консультантами и кассирами (7,7%), бухгалтерами (6,2%), секретарями или помощниками руководителя (3,5%) и экономистами (3,1%).

В обществе всё ещё существуют гендерные стереотипы, что с какими-то задачами, мол, лучше справится человек определённого пола. Несмотря на это, в последние годы интерес прекрасной половины к «мужским» профессиям неуклонно растёт. Если ещё пару-тройку лет назад трудно было встретить женщин, работающих авиамеханиками, машинистами или водителями бульдозера, то сегодня они всё чаще откликаются на подобные «суровые» вакансии. С января на hh.ru появилось 3,2% резюме от жительниц республики, готовых трудиться в «нетрадиционных» областях.
 
Большинство из них хотят устроиться водителями (26%) и программистами (16,5%). Далее идут охранники (6,6%), машинисты (5,5%), геологи, инженеры-механики и сервисные инженеры (4,8%), начальник смены, мастер участка, геодезист, энергетик (3,7%), системный администратор (3,3%), маркшейдер (2,9%), строитель и инженер-конструктор (2,2%), электромонтажник (1,8%), слесарь, сантехник и сварщик (1,5%), электрик, токарь, фрезеровщик и шлифовщик, крановщик, (1,1%), теплотехник, грузчик, сторож, прораб, монтажник и дальнобойщик (0,7%).

- Ещё в СССР женщины работали на опасных и тяжёлых производствах, стояли у станков и кульманов, занимали рабочие должности на заводах, работали в стройотрядах и даже управляли кранами. Позднее в Трудовом кодексе появился перечень ограничений, который не допускал их на «особо тяжёлые и вредные для здоровья производства и в подземные работы» для охраны здоровья, – рассказала руководитель внешних коммуникаций HeadHunter на Дальнем Востоке Юлия Ковалёва. – Но сегодня, когда технический прогресс шагнул вперёд, производства автоматизируются и условия труда становятся менее опасными, интерес прекрасной половины человечества к «тяжёлым» профессиям опять стал возрастать.
 
Особенно это заметно сейчас, когда во многих рабочих профессиях не хватает специалистов, и работодатели подходят к кандидатам лояльнее, не акцентируя внимание на их поле и возрасте.
работа вакансии женщины мужчины

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии насчитали 1700 безработных
В Бурятии насчитали 1700 безработных
Общество, 10.03.2024
А большинство занятых жителей республики трудятся в экономике
В Бурятии «подделали» начальника управления капстроительства
В Бурятии «подделали» начальника управления капстроительства
Общество, 10.03.2024
Мошенники имитируют голос Анатолия Урбанова и рассылают его коллегам фейковые войсы
В райцентре в Бурятии забеременели все терапевты
В райцентре в Бурятии забеременели все терапевты
Общество, 10.03.2024
Врачи друг за другом ушли в декрет
Житель Бурятии стал отцом после своей смерти
Житель Бурятии стал отцом после своей смерти
Общество, 10.03.2024
Мужчину признали им через суд
В Улан-Удэ днём до +2 градусов
В Улан-Удэ днём до +2 градусов
Общество, 10.03.2024
По республике переменная облачность
В Бурятии двум тренерам присвоили почётные звания
В Бурятии двум тренерам присвоили почётные звания
Общество, 09.03.2024
Чествование тренеров прошло на фестивале спортивных единоборств и боевых искусств
Глава Бурятии: «Семья – это главный источник энергии»
Глава Бурятии: «Семья – это главный источник энергии»
Общество, 09.03.2024
Алексей Цыденов рассказал, что его мотивирует и откуда он берёт энергию для работы
Глава Бурятии вновь опроверг слухи о переводе в Москву: «Никуда не собираюсь»
Глава Бурятии вновь опроверг слухи о переводе в Москву: «Никуда не собираюсь»
Общество, 09.03.2024
Алексей Цыденов отметил, что у него «очень большие планы по тому, что надо сделать в республике»
Строительство межвузовского кампуса в Бурятии обойдётся в 16 млрд
Строительство межвузовского кампуса в Бурятии обойдётся в 16 млрд
Общество, 09.03.2024
Планируется, что подготовка проектно-сметной документации на строительство объекта будет завершена в этом году
Алексей Цыденов поддержал идею создания совета блогеров в Бурятии
Алексей Цыденов поддержал идею создания совета блогеров в Бурятии
Общество, 09.03.2024
«Я не против любых идей, которые дают какое-то улучшение ситуации в целом», - выразил он своё мнение
Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбрать продукты к Масленице
Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбрать продукты к Масленице
Общество, 09.03.2024
«Вместо белой пшеничной муки высшего сорта можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь. Это поможет снизить калорийность блинов и повысить их полезные свойства», - советуют в ведомстве
Житель Бурятии перевёл аферистам более 5 млн рублей
Житель Бурятии перевёл аферистам более 5 млн рублей
Общество, 09.03.2024
Часть этих денег удалось заблокировать
Жителя Бурятии обязали вернуть деньги, полученные по соцконтракту
Жителя Бурятии обязали вернуть деньги, полученные по соцконтракту
Общество, 09.03.2024
Мужчина не отчитывался о выполнении мероприятий программы социальной адаптации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^