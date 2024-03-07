В районе Бурятии поздравили пары, прожившие вместе более полувека

Общество, Фото: администрация Тункинского района

В Тунке состоялось открытие Года семьи



6 марта в Хужирском сельском доме культуры Тункинского района Бурятии состоялось торжественное открытие Года семьи. В этот день были отмечены и награждены семьи района, прожившие долгую совместную жизнь.



Семья Зверевых Геннадия Александровича и Валентины Прокопьевны в апреле 2024 года отметит 62 года совместного брака. Они воспитали сына Алексея. Валентина Прокопьевна отработала в школе 38 лет и является ветераном педагогического труда, а Геннадий Александрович после службы в армии был зачислен в штат совхоза «Тункинский», где работал шофёром, электриком и механизатором. Оба супруга имеют достижения и награды за многолетний и качественный труд.



Убашеевы Владимир Лопсонович и Ханда Аюровна проживают вместе 54 года и воспитали троих детей, семерых внуков и троих правнуков. Владимир Лопсонович является мастером народных художественных промыслов и специализируется на резьбе из камня, металла, кости и дерева. Он является председателем одного из ТОС. Ханда Аюровна на пенсии, отличник просвещения Российской Федерации, работала учителем начальных классов, завучем и директором Зун-Муринской школы. Оба являются активными участниками фольклорного ансамбля «Бадарал».



Семья Просиковых Михаила Дмитриевича и Нины Васильевны прожили 54 года в законном браке. Михаил Дмитриевич работал водителем, а Нина Васильевна была бухгалтером в Кыренской аптеке. Вместе они воспитали троих дочерей, которым дали достойное воспитание и высшее образование. На сегодняшний день супруги находятся на заслуженном отдыхе и помогают в воспитании шести внуков.



Хошкоевы Батор Бальжинович и Дулма Аюшеевна на протяжении 53 года живут душа в душу. Пара воспитала и вырастила пять дочерей, а также у них появились семь внуков и двое правнуков. Батор Бальжинович — ветеран труда и электромонтёр, а Дулма Аюшеевна — ветеран труда отделения почтовой связи. Оба супруга всегда были активными участниками общественной жизни села.



Семье Аюшеевых Намсарая Дагбаевича и Нины Содбоевны насчитывается уже 52 года. Пара воспитала трёх сыновей и на сегодняшний день насчитывают семерых внуков. Намсарай Дагбаевич, ветеран труда, всю жизнь посвятил своей профессии электрика. А его супруга, Нина Содбоевна, проработала более двадцати лет секретарём в администрации села Монды.



Семья Тыкшеевых Чимита Батуевича и Натальи Гармаевны вместе 52 года. Пара воспитала пятерых детей. Оба супруга были награждены множеством грамот и дипломами за свой многолетний и добросовестный труд. Наталья Гармаевна является участницей фольклорной группы «Ошон» и получила медаль материнства II степени. Даже находясь на заслуженном отдыхе, они остаются активными участниками общественной жизни своего села и продолжают принимать участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.



Семья Сагановых Сырен-Доржи Павловича и Бадма Дамжунаевны живёт вместе 50 лет. Они вырастили и воспитали троих детей, дав им высшее образование. Сырен-Доржи Павлович является ветераном труда и занимает должность председателя общественной организации «Дети-войны». Бадма Дамжунаевна также является ветераном труда.



Семья Лодоевых Валерия Ешеевича и Веры Жалсараевны зарегистрировала свой брак в 1974 году. Вместе они воспитали троих детей. Валерий Ешеевич получил орден Трудовой славы III степени за хорошую работу, а Вера Жалсараевна проработала в школе 40 лет. Она имеет звания «Заслуженный учитель РБ» и «Отличник народного образования РСФСР». В настоящее время супруги находятся на заслуженном отдыхе.



Семейная история Купцовых Евдокима Аюшеевича и Раисы Дмитриевны насчитывает уже 50 лет. За это время они воспитали и вырастили двоих детей: дочь и сына. На данный момент у них два внука и две внучки. Евдоким Аюшеевич строил ГРЭС и работал монтажником, а Раиса Дмитриевна была бухгалтером в банке. В 2013 году, когда глава семьи вышел на пенсию, они переехали в Аршан.



Семья Хусаевых Лазаря Дагбаевича и Долгор-Жап Дашеевны отметила «золотую свадьбу» – 50 лет совместной жизни. Они родили и воспитали троих детей. Лазарь Дагбаевич, пенсионер и относится к статусу «Дети войны», работал водителем в Тагархайской средней школе, а Долгор-Жап Дашеевна, также на пенсии, проработала техническим работником в той же школе. В настоящее время они проживают в Тагархае, активно участвуя в общественной жизни сельского поселения и поддерживая здоровый образ жизни.



Семейная история Ангархаевых Сыдена Жимбеевича и Людмилы Сыбыковны насчитывает полвека. Они воспитали троих детей и на данный момент гордятся шестью внуками и одним правнуком. Сыден Жимбеевич был тренером по вольной борьбе в ДЮСШ и воспитал четырёх мастеров спорта, а также одного чемпиона России. Он имеет звание «Заслуженный тренер Республики Бурятия» и награду «За заслуги в спорте». В настоящее время Сыден Жимбеевич наслаждается заслуженным отдыхом. Людмила Сыбыковна всю свою трудовую жизнь проработала бухгалтером в колхозе «Мир».



Семья Холхоевых Сергея Шириповича и Дари Будаевны проживают счастливо 50 лет. Они воспитали шестерых детей, у них 18 внуков и один правнук. Сергей Ширипович был награждён почётной грамотой за свою активную работу по развитию экономики и культуры колхоза. Он также работал заведующим в Торском молочно-товарном заводе и получил почётную грамоту за выполнение социальных обязательств. Даря Будаевна всю свою трудовую деятельность работала дояркой в колхозе имени Ленина.



Семья Халхаевых Санжа-Митава Сандановича и Сэсэгмы Сыбыковны уже долгие годы живут вместе. Санжа-Митав Санданович работал трактористом-машинистом и дояром на мясном гурте. Он награждён почётными грамотами дирекции совхоза и считается ударником 9-й пятилетки. Вместе с супругой Сэсэгмой Сыбыковной они воспитали семь детей. Сегодня уже растут их внуки и правнуки.



- Такие замечательные и благополучные семьи, которые служат яркими примерами счастливой семейной жизни. Они являются настоящими героями, выражающими ценности любви и согласия. Они достойны благодарности и подражания, - сообщили в администрация МО «Тункинский район».



