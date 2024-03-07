Его ввели недалеко от села, где бродил серый хищник
В Кяхтинском районе ввели карантин из-за бешенства – он будет действовать 60 дней в радиусе километра от общедоступных охотничьих угодий близ села Унгуркуй. Соответствующее распоряжение подписал накануне глава Бурятии Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце февраля в четырёх километрах от населённого пункта объявился волк с бешенством. Диагноз подтвердили в ветеринарной лаборатории.
Вход посторонним на эту территорию теперь под табу – его разрешили только представителям госветслужбы и специалистам, занимающимся ликвидацией эпизоотического очага. Запретили также ввоз и вывоз восприимчивого к бешенству скота и охоту на диких зверей – за исключением отстрела для регулирования их численности.
Кроме того, там нельзя устраивать ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Ранее 60-дневный карантин из-за бешенства объявили в местности Малки в пригородном Тарбагатайском районе и в сельском поселении «Новоселенгинское» – в Селенгинском.
В Бурятии объявили 60-дневный карантин из-за бешеного волка
Общество, Фото:
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