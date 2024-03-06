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Уроженец Бурятии сделал предложение девушке прямо на сцене

Уроженец Бурятии сделал предложение девушке прямо на сцене
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она ответила согласием

Выпускник улан-удэнского колледжа искусств имени Чайковского Тахир Орипов сделал предложение руки и сердца возлюбленной прямо на сцене. Произошло это на благотворительном концерте Oripov Dance Studio «Здравствуй, Белый месяц», который недавно прошёл в посёлке Усть-Ордынский Иркутской области.

Свидетелями трогательного события стали более 450 зрителей. При них девушка сказала заветное: «Да!»

- Юлия Михайловна сказала «Да!» - коротко написал Тахир Орипов на своей странице в соцсети, прикрепив несколько трогательных снимков.

Этот концерт танцевального коллектива Oripov Dance Studio прошёл в рамках празднования Белого месяца по лунному календарю «Сагаалган-2024». Все средства от реализации билетов будут направлены на поддержку детей, которые поедут представлять посёлок Усть-Ордынский в Пекине на суперфинале конкурса «Парящий Феникс». Представлять студию будут 37 участников, и примерная стоимость поездки на одного участника – 100 тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в июле 2023 года в Улан-Удэ молодой человек сделал очень необычное предложение руки и сердца девушке – для этого он устроил «маски-шоу» на парковке торгового центра
любовь семьи

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