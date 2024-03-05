Улан-удэнцы рассказали, на какие безумства шла ради женщин

Они поведали о своих самых безрассудных поступках



В преддверии международного женского дня, который отмечается 8 марта, представители сервиса SuperJob провели любопытный опрос. Они решили узнать, какие безумства жители бурятской столицы совершали ради возлюбленных.



Более четверти – 26% респондентов – заявили, что это была женитьба. Ещё 8% назвали долгие поездки ради встреч со второй половинкой, 7% – признание в чувствах и столько же – переезд.



По 5% улан-удэнцев из-за женщин устраивали драки и покоряли высоты. Один наш земляк, к примеру, залезал в общагу к невесте по водосточной трубе. Ещё 2% утверждают, что буквально разорились на дорогой подарок для избранницы.



Один из ста брал для любимой кредиты, по 1% прыгали с высоты, купались в проруби и прощали измены. А 1% опрошенных сообщили, что пошли на развод с женой ради любовницы. Среди других неординарных поступков – именные татуировки, серенады, ссоры с родителями и даже увольнения с работы. В жизни 15% горожан не было подобных безрассудств.