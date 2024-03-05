05 марта

04 марта

Популярное

Улан-удэнцы рассказали, на какие безумства шла ради женщин

Улан-удэнцы рассказали, на какие безумства шла ради женщин
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они поведали о своих самых безрассудных поступках

В преддверии международного женского дня, который отмечается 8 марта, представители сервиса SuperJob провели любопытный опрос. Они решили узнать, какие безумства жители бурятской столицы совершали ради возлюбленных.

Более четверти – 26% респондентов – заявили, что это была женитьба. Ещё 8% назвали долгие поездки ради встреч со второй половинкой, 7% – признание в чувствах и столько же – переезд.

По 5% улан-удэнцев из-за женщин устраивали драки и покоряли высоты. Один наш земляк, к примеру, залезал в общагу к невесте по водосточной трубе. Ещё 2% утверждают, что буквально разорились на дорогой подарок для избранницы.

Один из ста брал для любимой кредиты, по 1% прыгали с высоты, купались в проруби и прощали измены. А 1% опрошенных сообщили, что пошли на развод с женой ради любовницы. Среди других неординарных поступков – именные татуировки, серенады, ссоры с родителями и даже увольнения с работы. В жизни 15% горожан не было подобных безрассудств.
международный женский день Праздники любовь мужчины женщины

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ чествовали ветерана, которому исполнилось 100 лет
В Улан-Удэ чествовали ветерана, которому исполнилось 100 лет
Общество, 05.03.2024
Бато Монголович Эрдыниев демобилизовался в 1948 году
В столице Бурятии ликвидировали крупную коммунальную аварию
В столице Бурятии ликвидировали крупную коммунальную аварию
Общество, 05.03.2024
Её последствия устранили за несколько часов
Спрятанные в мыле телефоны пытались пронести в СИЗО в Забайкалье
Спрятанные в мыле телефоны пытались пронести в СИЗО в Забайкалье
Общество, 05.03.2024
Телефоны пытались тайком пронести подследственные
В Бурятии продолжается набор граждан на службу в Росгвардию
В Бурятии продолжается набор граждан на службу в Росгвардию
Общество, 05.03.2024
Набор идёт в районные подразделения и в подразделения вневедомственной охраны в Улан-Удэ
В Бурятии сельских детей возят в садик и школу по ужасной дороге
В Бурятии сельских детей возят в садик и школу по ужасной дороге
Общество, 05.03.2024
Местные жители потребовали привести её в порядок

Улан-удэнку оштрафовали на 25 тысяч за пикет
Улан-удэнку оштрафовали на 25 тысяч за пикет
Общество, 05.03.2024
Его устроили у памятника жертвам политических репрессий

В Бурятии сельчане пожаловались на загадочные скачки цен на лекарства
В Бурятии сельчане пожаловались на загадочные скачки цен на лекарства
Общество, 05.03.2024
Люди заявили, что они меняются чуть ли не каждый день
Многоэтажки в Улан-Удэ вовсю очищают от снега
Многоэтажки в Улан-Удэ вовсю очищают от снега
Общество, 05.03.2024
А ещё с крыш домов убирают ледяные наросты
В Улан-Удэ опять отключат свет
В Улан-Удэ опять отключат свет
Общество, 05.03.2024
Электричества не будет в течение 8 часов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^