В столице Бурятии ликвидировали крупную коммунальную аварию

Вода вышла на проезжую часть. Прорыв случился в водопроводной камере.



- Чтобы сделать ремонт, нам придётся отключить холодную воду – предварительно с 9:00 до 20.00, – предупредил ранее Шутенков. – Аварийная бригада и спецтехника уже на месте



Улан-удэнцев попросили потерпеть неудобства. Всего под отключение, по данным МУП, попали четыре многоквартирных дома и 324 частных. Для местных жителей организовали подвоз.

Аварию на сетях водоснабжения на улице Осипенко, которая произошла утром 5 марта, уже ликвидировали. Об этом сообщили в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.- Специалисты «Водоканала» оперативно отработали, – подчеркнул он. – Проводится заполнение системы. В ближайшее время вода поступит во все дома, попавшие под ограничение.