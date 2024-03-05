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В столице Бурятии ликвидировали крупную коммунальную аварию

В столице Бурятии ликвидировали крупную коммунальную аварию
Общество,  Фото:скриншот с видео в telegram-канале И. Шутенкова
Её последствия устранили за несколько часов

Аварию на сетях водоснабжения на улице Осипенко, которая произошла утром 5 марта, уже ликвидировали. Об этом сообщили в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Специалисты «Водоканала» оперативно отработали, – подчеркнул он. – Проводится заполнение системы. В ближайшее время вода поступит во все дома, попавшие под ограничение.

Вода вышла на проезжую часть. Прорыв случился в водопроводной камере.

- Чтобы сделать ремонт, нам придётся отключить холодную воду – предварительно с 9:00 до 20.00, – предупредил ранее Шутенков. – Аварийная бригада и спецтехника уже на месте

Улан-удэнцев попросили потерпеть неудобства. Всего под отключение, по данным МУП, попали четыре многоквартирных дома и 324 частных. Для местных жителей организовали подвоз. 
коммунальная авария водоснабжение Водоканал

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