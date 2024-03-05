В Улан-Удэ произошла серьёзная коммунальная авария

Из-за неё четыре многоквартирных дома и более 300 частных остались без воды



В столице Бурятии – крупная коммунальная авария. Она произошла во вторник, 5 марта, на сетях водоснабжения на улице Осипенко.



Вода вышла на проезжую часть. Сейчас сотрудники МУП «Водоканал» обследуют сети. Уже известно, что прорыв случился в водопроводной камере.



- Чтобы сделать ремонт, нам придётся отключить холодную воду – предварительно с 9:00 до 20.00, – рассказали мэр города Игорь Шутенков. – Аварийная бригада и спецтехника уже на месте



Улан-удэнцев просят потерпеть неудобства. На улице уже началась откачка воды, уборка наледи и подсыпка. Всего под отключение, по данным МУП, попали четыре многоквартирных дома и 324 частных. Для местных жителей организовали подвоз воды.



Список домов, попавших под отключение:



1) ул. Связистов с 1 по 100

2) ул. Верхняя с 1 по 40

3) ул. Чапаева с 1 по 34

4) ул. Ревельская с 1 по 30

5) ул. Лысогорская с 1 по 87

6) ул. Амагаева с 39 по 100

7) ул. Черняховского с 1 по 38

8) ул. Щорса

9) ул. Калужская

10) ул. Строительная с 1 по 43

11) ул. Юного Коммунара

12) ул. 1-я Дзержинского

13) ул. 2-я Дзержинского

14) ул. Уральская

15) ул. Лысогорская, 85 (школа-интернат)

16) ул. Лысогорская, 85, 87а (многоквартирные дома)

17) ул. 1-я Дзержинского, 43

18) ул. Дзержинского, 1а



