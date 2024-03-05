Из-за неё четыре многоквартирных дома и более 300 частных остались без воды
В столице Бурятии – крупная коммунальная авария. Она произошла во вторник, 5 марта, на сетях водоснабжения на улице Осипенко.
Вода вышла на проезжую часть. Сейчас сотрудники МУП «Водоканал» обследуют сети. Уже известно, что прорыв случился в водопроводной камере.
- Чтобы сделать ремонт, нам придётся отключить холодную воду – предварительно с 9:00 до 20.00, – рассказали мэр города Игорь Шутенков. – Аварийная бригада и спецтехника уже на месте
Улан-удэнцев просят потерпеть неудобства. На улице уже началась откачка воды, уборка наледи и подсыпка. Всего под отключение, по данным МУП, попали четыре многоквартирных дома и 324 частных. Для местных жителей организовали подвоз воды.
Список домов, попавших под отключение:
1) ул. Связистов с 1 по 100
2) ул. Верхняя с 1 по 40
3) ул. Чапаева с 1 по 34
4) ул. Ревельская с 1 по 30
5) ул. Лысогорская с 1 по 87
6) ул. Амагаева с 39 по 100
7) ул. Черняховского с 1 по 38
8) ул. Щорса
9) ул. Калужская
10) ул. Строительная с 1 по 43
11) ул. Юного Коммунара
12) ул. 1-я Дзержинского
13) ул. 2-я Дзержинского
14) ул. Уральская
15) ул. Лысогорская, 85 (школа-интернат)
16) ул. Лысогорская, 85, 87а (многоквартирные дома)
17) ул. 1-я Дзержинского, 43
18) ул. Дзержинского, 1а
В Улан-Удэ произошла серьёзная коммунальная авария
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