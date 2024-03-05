В Бурятии создадут цифровую систему учёта спортивных достижений

Объём инвестиций в проект составит около 10 миллионов рублей
4 марта в Бурятии состоялось торжественное подписание соглашения о государственно-частном партнёрстве (ГЧП) при создании цифровой системы учёта спортивных достижений региона. Подписание прошло в рамках церемонии вручения республиканских премий в отрасли физической культуры и спорта «Золотой Олимп» в присутствии главы республики Алексея Цыденова.
Соглашение о государственно-частном партнёрстве в отношении создания, технического обслуживания и эксплуатации автоматизированной информационной системы «Цифровая система учёта спортивных достижений Республики Бурятия» заключили на 15 лет. На цифровой платформе будут созданы реестры спортсменов, тренеров, спортивных объектов. Также на ней будет размещён официальный календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в республике.
Проект станет первым в регионе, направленным на развитие IT-системы в сфере цифровизации спорта по модели ГЧП. Цифровая система — это полностью частный проект, для которого не потребуются средства регионального бюджета. Объём инвестиций составит около 10 миллионов рублей.
- Платформа направлена на сокращение бумажной работы и упрощение взаимодействия всех участников сферы детско-юношеского спорта. Тренерский состав сможет вести электронный журнал вместо бумажного и работать в электронном расписании, быстро составлять планы тренировок, отмечать результаты сдачи контрольно-переводных нормативов и отслеживать показатели и прогресс всех своих подопечных, - рассказали в пресс-службе министерства спорта РБ. - Спортсменам будет доступно расписание тренировок в электронном виде в приложении «Мой спорт Спортсмен», дневник самоконтроля и основания для присвоения спортивных разрядов. Родители смогут отслеживать прогресс и успехи своего ребёнка. А спортивные федерации смогут подавать заявки в электронном виде для формирования официального календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий.
В Бурятии создадут цифровую систему учёта спортивных достижений
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