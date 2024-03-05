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Лучшим спортсменом года в Бурятии стал боксёр Баир Батлаев

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он получил премию «Золотой Олимп-2023»

Лучшим спортсменом 2023 года в Бурятии стал боксёр Баир Батлаев.

Он получил главную награду на спортивной премии «Золотой Олимп» в номинации «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта». Личный тренер Баира Батлаева Доржо Шаргакшанов признан, соответственно, лучшим тренером года.

Церемония вручения премии «Золотой Олимп-2023» прошла в бальном зале Бурятского госуниверситета. Высоких наград удостоились более 150 деятелей спорта и физической культуры Бурятии.

«Сегодня в этом зале собралось много партнеров, кто не по долгу службы, а по зову сердца развивают спорт и физическую культуру. Говорим вам слова благодарности за поддержку и развитие нашей сферы. За вами стоят огромные коллективы спортсменов, тренеров, им также говорим спасибо! 2023 год выдался результативный, 2024 год начался с достаточно хороших результатов. В этом году мы продолжим отстаивать честь Бурятии, честь нашей страны на всех уровнях. Всех с праздником, всем успеха, удачи и, конечно, побед!» - обратился министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

Баиру Батлаев уроженец Улан-Удэ, ему 23 года. Мастер спорта международного класса. Выступает в наилегчайшем весе – 51 кг.

В 2023 году Баир Батлаев завоевал звание чемпиона России. В финале чемпионата, который проходил в Хабаровске, он одержал победу над Расулом Салиевом из Республики Дагестан. Также в октябре прошлого года Батлаев завоевал золотую медаль на Кубке Европы в Черногории.

Лучшим спортсменом 2022 года была признана также представительница бокса Людмила Воронцева. Лучшим спортсменом 2021 года в Бурятии стала лучница, обладательница серебряной медали в командном зачёте Олимпийских игр в Токио Светлана Гомбоева. Годом ранее звание лучшего спортсмена республики было присвоено борцу Александру Богомоеву – за золотую медаль чемпионата Европы. 
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