В Бурятии вручили премии «Золотой Олимп»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Лучшими спортсменами стали Людмила Воронцова, Андрей Рассадин, Александр Усольцев и Татьяна Андриевская



10 марта в Бурятии прошла торжественная церемония вручения республиканских премий в отрасли физической культуры и спорта «Золотой Олимп». Награды были вручены деятелям отрасли в 31 номинации.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, в номинации «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди дошкольных образовательных организаций» победителем стал детский сад №3 «Колобок» комбинированного вида Улан-Удэ. Лауреаты: детский сад комбинированного вида № 110 «Золушка» Улан-Удэ и детский сад общеразвивающего вида №15 «Радуга» Улан-Удэ.



В номинации «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди общеобразовательных организаций» победила средняя общеобразовательная школа №42 Улан-Удэ. Лауреаты: средняя общеобразовательная школа №5 города Гусиноозёрск и средняя общеобразовательная школа №25 Улан-Удэ.



«Лучшей организацией физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций среднего профессионального образования» стал республиканский многоуровневый колледж. Лауреаты: Бурятский республиканский педагогический колледж и технологический колледж Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.



«Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования» - Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова. Лауреаты: Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова и Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления.



Номинацию «Лучшая государственная (муниципальная) физкультурно-спортивная организация в Республике Бурятия» выиграла спортивная школа №18 Улан-Удэ «Золотой Дракон». Лауреаты: спортивная школа №3 Улан-Удэ и Онохойская спортивная школа.



Звание «Лучшая спортивная школа олимпийского резерва в Республике Бурятия (СШОР)» получила спортивная школа олимпийского резерва №10 имени Геннадия Манжуева. Лауреаты: спортивная школа олимпийского резерва №2 и спортивная школа олимпийского резерва №7 имени Валерия Сыдеева.



Номинацию «Лучший спортивный клуб» завоевал студенческий спортивный клуб Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова «Байкальские волки». Лауреаты: студенческий спортивный центр Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления и студенческий спортивный клуб Бурятского республиканского педагогического колледжа «Олимп».



«Лучшей спортивной фитнес-организацией» был признан фитнес-клуб «SOTA sport». Лауреаты: фитнес-клуб «Мега Титан» и фитнес-центр «Ольхон».



В номинации «Лучшее спортивное общество» победителем стало Бурятское региональное отделение «Общероссийская спортивная федерация спорта глухих». Лауреаты: Бурятское региональное отделение Российского студенческого спортивного союза и региональная спортивная общественная организация «Академия художественной гимнастики».



«Лучшей спортивной федерацией по неолимпийским видам спорта» назвали всероссийскую федерацию гиревого спорта в Республике Бурятия. Лауреаты: федерация ушу Бурятии и федерация самбо Бурятии.



«Лучшими спортивными волонтёрами» стали Солнцева Злата, Галегузова Алина, Имыхелов Алдар, Бакшеева Дарья, Мордвинов Юрий, Балдакова Анастасия, Михеева Алина, Калашникова Виктория, Бычкова Софья, Музалевская Ирина, Дылыкова Яна, Мартынова Виктория, Пятибратов Дмитрий, Филиппов Егор и Дымбрылов Валерий.



Номинацию «Лучшая спортивная федерация по командным видам спорта» выиграла федерация баскетбола Республики Бурятия. Лауреаты: федерация футбола Республики Бурятия и федерация волейбола Республики Бурятия.



«Лучшей спортивной федерацией по олимпийским видам спорта» стала Бурятская федерация стрельбы из лука. Лауреаты: федерация спортивной борьбы Республики Бурятия и федерация бокса Республики Бурятия.



«Лучшим инструктором по физической культуре и спорту с населением по месту жительства» стала инструктор по спорту центра физкультурно-массовой работы администрации Улан-Удэ (Железнодорожный район) Ираида Афанасьева. Лауреаты: инструктор по спорту центра физкультурно-массовой работы администрации Улан-Удэ (Советский район) Саран Дорж и инструктор по спорту комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкальской районной администрации Андрей Шангин.



В номинации «Лучшее муниципальное образование в Республике Бурятия в области физической культуры и спорта» был отмечен Джидинский район. Лауреаты: Селенгинский и Закаменский районы.



«Лучшим спортсменом по национальным видам спорта» был признан шахматист Сэнгдорж Дондоков: мастер ФИДЕ по шахматам, многократный чемпион различных турниров, победитель «Наадан-Сурхаарбан 2022» по бурятским национальным шахматам «Шатар». Лауреаты: мастер спорта России по стрельбе из лука, многократный чемпион и призёр чемпионатов России по стрельбе из традиционного лука, победитель республиканского «Сурхарбана», чемпион Этигиловских игр Олег Цыбикжапов и мастер спорта по вольной борьбе, многократный чемпион «Эрын Гурбан Наадан» на призы Сангхи России, трёхкратный чемпион Этигиловских игр, четырёхкратный чемпион «Наадан Сурхарбан», абсолютный чемпион «Алтаргана-2006» Зоригто Цырендондопов.



Звание «Лучший спортивный судья» получил судья всероссийской категории по дзюдо, лучший судья «Золотого Олимпа» 2020 и 2021 годов Дмитрий Никулин. Лауреаты: судья всероссийской категории по шашкам, мастер спорта России по шашкам, вице-президент федерации шашек России Олег Болсохоев и судья первой категории по лёгкой атлетике, мастер спорта России по лёгкой атлетике, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Бурятия, кандидат педагогических наук Эльвира Любарская.



Номинация «Лучший спортсмен - ветеран» ушла к Александру Усольцеву – столяру Улан-Удэнского ЛВРЗ, двукратному победителю первенства мира 2022 года по гиревому спорту, победителю первенств мира 2021-2022, победителю первенства Европы 2021, победителю первенств России среди ветеранов 2020-2022 гг. Лауреаты: девятикратная чемпионка России по лёгкой атлетике среди ветеранов 2020-2022 гг. Должин-Жаб Цыдыпылова и МС СССР по тяжёлой атлетике, трёхкратный победитель первенств Республики Бурятия по пауэрлифтингу, победитель первенства ДФО и России 2022 Владимир Иванов.



Номинацию «Лучший спортсмен и лучший тренер по инваспорту» выиграли заслуженный мастер спорта Татьяна Андриевская и заслуженный тренер России Цыденбал Цыренжапов. Лауреаты: заслуженный мастер спорта России Баир Шигаев, мастер спорта России по шашкам Александр Халтагаров и тренер спортсмена Олег Болсохоев.



Номинацию «Лучший юный спортсмен по неолимпийским видам спорта» и «Лучший тренер юного спортсмена по неолимпийским видам спорта» завоевали Дмитрий Коломин и его тренер Андрей Рассадин. Лауреаты: кандидат в мастера спорта по тхэквондо ИТФ, бронзовый призёр первенства России, победительница Кубка мира в личном спарринге Мария Ф., тренер Марии заслуженный тренер Республики Бурятия Игорь Цыбденов и победительница первенства мира, победительница первенства России Анастасия Б., тренер Анастасии – серебряный призёр Кубка мира 2001 года, призёр чемпионатов России по тайскому боксу; чемпионка и призёр чемпионатов Азиатского региона (СФО) по тайскому боксу Оюна Абдулмуслимова.



Номинации «Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта» и «Лучший тренер спортсмена по неолимпийским видам спорта» взяли мастер спорта России международного класса по гиревому спорту Андрей Рассадин и заслуженный тренер России Сергей Леонов. Лауреаты: мастер спорта России международного класса по гиревому спорту Сергей Каргин и его тренер Андрей Рассадин, мастер спорта России по универсальному бою Даша Жамбалов и его тренер Леонид Сиратов.



«Лучшим юным спортсменом по олимпийским видам спорта» и «Лучшим тренером юного спортсмена по олимпийским видам спорта» стали мастер спорта России по стрельбе из лука Алина З. и её тренер Евгений Гырылов. Лауреаты: воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №10 Улан-Удэ по вольной борьбе Ирина Ц. и её тренер Марина Ойдопова, мастер спорта России по стрельбе из лука Мария Коногорова и её тренер Александр Хамнагдаев.



«Лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта» и «Лучшим тренером спортсмена по олимпийским видам спорта» были выбраны мастер спорта России международного класса по боксу Людмила Воронцова и заслуженный тренер Республики Бурятия Бадма Бадмаев. Лауреаты: заслуженный мастер спорта России Ирина Ологонова и заслуженный тренер России Андрей Бузин, мастер спорта России международного класса по стрельбе из лука Эрдэм Цыдыпов и заслуженный тренер России Александр Хамнагдаев.

