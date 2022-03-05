На звание лучшего спортсмена республики претендовали три человека
Лучшим спортсменом 2021 года в Бурятии стала лучница, обладательница серебряной медали в командном зачёте Олимпийских игр в Токио Светлана Гомбоева. Она получила главную награду на спортивной премии «Золотой Олимп».
- 5 марта в Улан-Удэ вручили премии лауреатам главной спортивной премии республики «Золотой Олимп». Награды получили 87 лауреатов: спортсмены, тренеры, меценаты и волонтёры, помогающие в организации и проведении спортивных мероприятий. По итогам прошлого года определили лучшие спортивные федерации, организации физкультурно-спортивной работы и спортивные клубы. В отдельной номинации отметили лучших журналистов, освещающих спортивные события, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Тренер Светланы Гомбоевой Константин Эрдыниев завоевал звание лучшего тренера года.
Также лауреатами на звание спортсмена и тренера года были участница Олимпийских игр в Токио Стальвира Оршуш и её тренер Максим Молонов и бронзовый призёр чемпионата мира-2021 по вольной борьбе Евгений Жербаев со своим тренером Валерий Иванов.
- Олимпиада в Токио – это второй в истории раз, когда нам покорился главный спортивный Олимп. Это событие, конечно, привело ещё больше детей в наш спорт. Этому ещё способствовало открытие в прошлом году регионального центра стрельбы из лука. На лукодроме работа кипит, дети идут, заинтересованность у всех высокая, желание работать больше, - рассказала исполнительный директор федерации стрельбы из лука Бурятии, старший тренер Центра по спортивной подготовке Сэсэг Доржиева.
Годом ранее звание лучшего спортсмена Бурятии было присвоено борцу Александру Богомоеву, чемпиону Европы-2020. За год до этого лучшим спортсменом республики была серебряный призёр чемпионата мира-2019 по боксу Людмила Воронцова. Ещё годом ранее год «Золотой Олимп» ушёл Кристине Ткачёвой – за бронзу чемпионата мира.
Лучшим спортсменом года в Бурятии стала Светлана Гомбоева
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие провели в Закаменском районе
Также отменят ограничительные нормы по заполняемости культурных учреждений и заведений общепита
Соревнования пройдут в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля
Разрешено проведение отборочных турниров на межрегиональные и всероссийские спортивные мероприятия
Двум тренерам из Бурятии присвоили почётные спортивные звания
Мониторинг ледовой обстановки на Байкале проводится ежедневно
На этот раз художникам позировал заслуженный артист Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Правительство России сообщает, что в стране создана надёжная инфраструктура связи
Шпаги мушкетёров можно увидеть в маленькой деревушке под Иркутском
Мужчина хотел подставить малознакомого человека из-за неприязни к нему
8 марта местами воздух прогреется до +10 градусов
Ущерб составил более 12 тысяч рублей
Спортсмен привлекает внимание к проблеме нехватки доноров костного мозга в России
Поступило в оргкомитет 233 сочинения
Иркутян просят не пить воду из крана