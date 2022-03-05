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Лучшим спортсменом года в Бурятии стала Светлана Гомбоева

Лучшим спортсменом года в Бурятии стала Светлана Гомбоева
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
На звание лучшего спортсмена республики претендовали три человека

Лучшим спортсменом 2021 года в Бурятии стала лучница, обладательница серебряной медали в командном зачёте Олимпийских игр в Токио Светлана Гомбоева. Она получила главную награду на спортивной премии «Золотой Олимп».

- 5 марта в Улан-Удэ вручили премии лауреатам главной спортивной премии республики «Золотой Олимп». Награды получили 87 лауреатов: спортсмены, тренеры, меценаты и волонтёры, помогающие в организации и проведении спортивных мероприятий. По итогам прошлого года определили лучшие спортивные федерации, организации физкультурно-спортивной работы и спортивные клубы. В отдельной номинации отметили лучших журналистов, освещающих спортивные события, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Тренер Светланы Гомбоевой Константин Эрдыниев завоевал звание лучшего тренера года.

Также лауреатами на звание спортсмена и тренера года были участница Олимпийских игр в Токио Стальвира Оршуш и её тренер Максим Молонов и бронзовый призёр чемпионата мира-2021 по вольной борьбе Евгений Жербаев со своим тренером Валерий Иванов.

- Олимпиада в Токио – это второй в истории раз, когда нам покорился главный спортивный Олимп. Это событие, конечно, привело ещё больше детей в наш спорт. Этому ещё способствовало открытие в прошлом году регионального центра стрельбы из лука. На лукодроме работа кипит, дети идут, заинтересованность у всех высокая, желание работать больше, - рассказала исполнительный директор федерации стрельбы из лука Бурятии, старший тренер Центра по спортивной подготовке Сэсэг Доржиева.

Годом ранее звание лучшего спортсмена Бурятии было присвоено борцу Александру Богомоеву, чемпиону Европы-2020. За год до этого лучшим спортсменом республики была серебряный призёр чемпионата мира-2019 по боксу Людмила Воронцова. Ещё годом ранее год «Золотой Олимп» ушёл Кристине Ткачёвой – за бронзу чемпионата мира.


спорт стрельба из лука

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