Турнир, собравший лучших боксёров из 30 стран, прошёл в Черногории
23-летний боксёр из Бурятии Баир Батлаев завоевал золотую медаль на Кубке Европы. Турнир прошёл в черногорской Будве, собрав лучших боксёров из 30 стран Европы.
Баир Батлаев выступает в наилегчайшем весе – до 51 кг. На Кубке Европы он одержал уверенные победы: сперва над Саметом Гумуса из Турции, в полуфинале – над Аттиллой Бернатом из Венгрии.
В финале Баир Батлаев встретился с Рудольфом Гарбояном из Армении. Наш боксёр выиграл единогласным решением судей.
Финал проходил на открытом воздухе, на фоне самой популярной достопримечательности Будвы – старинной средневековой крепости Святой Марии, которая когда-то была самой масштабной на побережье Адриатического моря.
Российские спортсмены выступали на этом турнире с флагом и гимном своей страны. Ранее Международная ассоциация бокса отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации. Так что боксёры обеих стран выступают без каких-либо ограничений.
На Кубке Европы россияне заняли первое общекомандное место, завоевав восемь медалей. Победителями стали Баир Батлаев, Джамбулат Бижамов, Габил Мамедов и Максим Кузнецов. Соян Артыш и Вадим Щеблыкин завоевали серебряные медали, а Тархан Идигов и Рамазан Ханапиев - бронзовые.
- Я очень доволен, что мы заняли общекомандное первое место. Спасибо всем, кто поддерживал и болел, - обратился к болельщикам Баир Батлаев.
В августе 2023 года Баир стал чемпионом России.
Боксёр из Бурятии завоевал золото на Кубке Европы
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