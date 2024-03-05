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В Приангарье пытались провезти подозрительных баранов и овец из Бурятии

В Приангарье пытались провезти подозрительных баранов и овец из Бурятии
Общество,  Фото:Россельхознадзор
Их «развернули» и отправили назад

Всё произошло ещё 2 марта в соседней Иркутской области – на посту ДПС «Рубеж» в Слюдянке. Представители управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии вместе с сотрудниками полиции остановили и досмотрели транспортное средство с 17 головами мелкого рогатого скота.

Как выяснилось, сельхозживотных везли из Бурятии в Ангарск без согласования и ветеринарных сопроводительных документов. В надзорном ведомстве потребовали вернуть баранов и овец на место отгрузки.

Пост ДПС «Рубеж» возобновил работу после того, как в трёх районах Иркутской области – Усольском, Черемховском и Иркутском – выявили очаги заразного узелкового дерматита (ЗУД). Там ещё в середине февраля ввели режим ЧС. По последним данным, в соседнем регионе зафиксировали 23 эпизоотических очага.

Сейчас скот во всём Приангарье вовсю прививают от ЗУДа, а заражённый у владельцев изымают с выплатой компенсаций. Чтобы не допустить занос опасной болезни в Бурятию, на границе двух регионов установили контрольно-пропускной пункт с привлечением МВД и Россельхознадзора.

За это время сотрудники ведомства и правоохранители досмотрели 764 машины с подконтрольным ветнадзору грузом. В восьми случаях скот везли из Бурятии без соответствующего разрешения и необходимых документов. Всего в Приангарье не пустили 259 голов КРС и 94 – МРС.

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