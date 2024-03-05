Их «развернули» и отправили назад
Всё произошло ещё 2 марта в соседней Иркутской области – на посту ДПС «Рубеж» в Слюдянке. Представители управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии вместе с сотрудниками полиции остановили и досмотрели транспортное средство с 17 головами мелкого рогатого скота.
Как выяснилось, сельхозживотных везли из Бурятии в Ангарск без согласования и ветеринарных сопроводительных документов. В надзорном ведомстве потребовали вернуть баранов и овец на место отгрузки.
Пост ДПС «Рубеж» возобновил работу после того, как в трёх районах Иркутской области – Усольском, Черемховском и Иркутском – выявили очаги заразного узелкового дерматита (ЗУД). Там ещё в середине февраля ввели режим ЧС. По последним данным, в соседнем регионе зафиксировали 23 эпизоотических очага.
Сейчас скот во всём Приангарье вовсю прививают от ЗУДа, а заражённый у владельцев изымают с выплатой компенсаций. Чтобы не допустить занос опасной болезни в Бурятию, на границе двух регионов установили контрольно-пропускной пункт с привлечением МВД и Россельхознадзора.
За это время сотрудники ведомства и правоохранители досмотрели 764 машины с подконтрольным ветнадзору грузом. В восьми случаях скот везли из Бурятии без соответствующего разрешения и необходимых документов. Всего в Приангарье не пустили 259 голов КРС и 94 – МРС.
В Приангарье пытались провезти подозрительных баранов и овец из Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подборка объектов, построенных благодаря президенту
К ситуации уже подключилась детский омбудсмен
Акция стартовала 4 марта
Мероприятие проведут в Иркутской области
Возмущённых автомобилистов попросили набраться терпения
Снега в регионе не ожидается
Праздник закончится традиционным сжиганием чучела
Участвовать будут победительницы муниципальных этапов
Он состоится в конце тёплого сезона
Они соответствуют всем образовательным госстандартам
Присланные фотографии расскажут историю строительства магистрали
Зима была ни тёплой, ни холодной
Мероприятие принимало село Поселье
Им вручили сертификаты на 100 000 рублей
Семьям вручили памятные призы по различным номинациям