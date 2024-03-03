Власти заявили, что на это потребуется время
На недавней сессии Народного Хурала 27 февраля депутаты одобрили изменения в статью № 1 республиканского закона «О статусе многодетных семей в Бурятии». В январе таковой по указу президента РФ закрепили на федеральном уровне за семьями, воспитывающими троих и более детей. Теперь он присваивается навсегда.
Республиканский закон привели в соответствие с федеральным. Многодетными будут считаться ячейки общества с тремя и более ребятишками, включая усыновлённых и удочерённых.
- Если раньше старший ребёнок достигал 18 лет, считалось, что эта семья уже не многодетная. Сейчас статус бессрочный, – пояснила глава Минсоцзащиты РБ Татьяна Быкова, выступившая докладчиком по вопросу. – Это норма унифицирована на всей территории России.
Многодетные получат удостоверения единого образца, разработанные Минтрудом России. На их изготовление потребуется полтора миллиона рублей – по 50 рублей на бланк для 30 000 семей.
Теперь родители задаются вопросом – вернут ли статус семьям, если старшему ребёнку уже исполнилось 18. К примеру, сын одной из жительниц Курумканского района стал совершеннолетним в октябре.
Разъяснили ситуацию в Минсоцзащиты РБ. Там дали понять, что такое возможно.
- Правительство республики ведёт работу по приведению региональных нормативно-правовых актов в соответствие с указом президента РФ. На это необходимо время, – приводит ответ ведомства «Курумкан-инфо.24/7».
Многодетным положены льготные авиабилеты и путёвки в санатории, скидки на оплату коммуналки, освобождение от транспортного налога и бесплатные лекарства (для ребятишек до 6 лет) по рецепту врача.
В Бурятии семьям дали надежду на возвращение статуса многодетных
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Гусиноозёрчанам объяснили, почему этого лучше не делать
Власти заявили, что на это потребуется время
В ближайшие дни республику накроют снег и ветер
Теперь с нарушителями будет разбираться полиция
За восемь кубов топлива в одном из районов просят по 20 тысяч рублей
Они расплодились на севере республики
Перерасчёт им пообещали сделать позже
Всё это время она преспокойно жила в другом регионе
За такое жильё придётся выложить более 11 тысяч в месяц
Помехи на ТВ продлятся ещё неделю
Экономика, 03.03.2024
За месяц оно снизилось почти на 37%
Они написали на растении в Сингапуре название республики
Родственники покойного вышвырнули несчастное животное на улицу
Треть из них перенесли экстренные хирургические вмешательства
Ледовая переправа туда так и не открылась