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В Бурятии семьям дали надежду на возвращение статуса многодетных

В Бурятии семьям дали надежду на возвращение статуса многодетных
Общество,  Фото:Pixabay.com
Власти заявили, что на это потребуется время

На недавней сессии Народного Хурала 27 февраля депутаты одобрили изменения в статью № 1 республиканского закона «О статусе многодетных семей в Бурятии». В январе таковой по указу президента РФ закрепили на федеральном уровне за семьями, воспитывающими троих и более детей. Теперь он присваивается навсегда.

Республиканский закон привели в соответствие с федеральным. Многодетными будут считаться ячейки общества с тремя и более ребятишками, включая усыновлённых и удочерённых.

- Если раньше старший ребёнок достигал 18 лет, считалось, что эта семья уже не многодетная. Сейчас статус бессрочный, – пояснила глава Минсоцзащиты РБ Татьяна Быкова, выступившая докладчиком по вопросу. – Это норма унифицирована на всей территории России.

Многодетные получат удостоверения единого образца, разработанные Минтрудом России. На их изготовление потребуется полтора миллиона рублей – по 50 рублей на бланк для 30 000 семей.

Теперь родители задаются вопросом – вернут ли статус семьям, если старшему ребёнку уже исполнилось 18. К примеру, сын одной из жительниц Курумканского района стал совершеннолетним в октябре.

Разъяснили ситуацию в Минсоцзащиты РБ. Там дали понять, что такое возможно.

- Правительство республики ведёт работу по приведению региональных нормативно-правовых актов в соответствие с указом президента РФ. На это необходимо время, – приводит ответ ведомства «Курумкан-инфо.24/7».

Многодетным положены льготные авиабилеты и путёвки в санатории, скидки на оплату коммуналки, освобождение от транспортного налога и бесплатные лекарства (для ребятишек до 6 лет) по рецепту врача.
многодетные семьи дети Народный Хурал

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