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В Улан-Удэ ищут хозяев для собачки, потерявшей хозяина

В Улан-Удэ ищут хозяев для собачки, потерявшей хозяина
Общество,  Фото:фонд «Собака счастья»
Родственники покойного вышвырнули несчастное животное на улицу

В местном фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали поистине душераздирающую историю о собачке, оставшейся без дома. Хозяин животного умер, а родственники покойного мужчины выставили питомца за порог, закрыли квартиру и исчезли.

Несчастное четвероногое так и осталось в подъезде. Оно вот уже больше недели спит, свернувшись клубочком у двери квартиры, где жило когда-то. Идти собаке некуда.
 
- Днём жильцы дома кормят её и выгоняют из подъезда. А на ночь запускают спать на холодном полу под родной дверью, – говорится в публикации на официальной странице фонда во «ВКонтакте».
 
Волонтёры ищут людей, готовых приютить животное – хотя бы на время.

- Оно в сильном стрессе, боязливо, но, скорее всего, это временно. Мы окажем всю возможную поддержку – прививки, стерилизацию, если её не делали и лечение, если потребуется. Поможем с кормом, – заверили в организации. – Главное – забрать её с улицы, пока этого не сделал отлов. В отлове ей не выжить.

Желающие взять собаку себе или дать ей временный кров могут связаться с зоозащитниками в официальной группе фонда в ВК vk.com/sobakaluck. 
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