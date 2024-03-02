02 марта

01 марта

Популярное

В пригороде Улан-Удэ открыли новый детсад на 250 мест

В пригороде Улан-Удэ открыли новый детсад на 250 мест
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Здесь будут открыты 10 групп

В селе Поселье Иволгинского района Бурятии открыли новый детский сад «Бэлэг». Он рассчитан на 250 мест, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Торжественное открытие детского сада приурочили к Году семьи, инициированному президентом России. Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил символический ключ детям и работникам.

– Очень приятно, когда открываются новые школы, новые детские сады, новые поликлиники. Когда создаются условия для жизни людей. Хочу подчеркнуть, что всё это делается при поддержке и по решениям президента, в рамках национальных проектов, которые Владимир Владимирович запустил, в рамках отдельных прямых поручений по Республике Бурятия. От всей души поздравляю наших деток, родителей. Родителям хочу сказать, что деток нужно больше. Будет больше деток - будем больше строить. Всё для наших детей. Для того, чтобы будущее наше было сильным, – сказал Алексей Цыденов.


Строительство здания детского сада шло чуть больше года, рассказала заведующая детсадом Дарима Цыденова:

– Мы с нетерпением ждали окончания строительства детского сада. После получения лицензии планируем начать приём детей Поселья в марте. Здесь будут открыты 10 групп для детей от трёх до семи лет. Будут работать порядка 50 человек, в том числе старшие и младшие воспитатели, логопед, психолог, музыкальный работник, инструктор по физической культуре, работники пищеблока.


В двух этажах детского сада, помимо групп, есть большая игровая комната, музыкальный и физкультурный залы, медицинская комната, пищеблок и прачечная.



Строительство шло за счёт федерального и республиканского бюджетов по государственной программе Республики Бурятия «Развитие образования», всего было выделено порядка 398 млн рублей.

Помимо детского сада «Бэлэг», в Иволгинском районе по этой же программе в 2023 году сданы ещё три дошкольных учреждения: на 100 мест в селе Иволгинск, на 150 мест в селе Нижняя Иволга и на 150 мест в селе Сотниково.
детские сады

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На севере Бурятии состоится турнир по зимней рыбалке
На севере Бурятии состоится турнир по зимней рыбалке
Общество, 02.03.2024
Для зрителей предусмотрена развлекательная программа
Северяне Бурятии совершили лыжный переход
Северяне Бурятии совершили лыжный переход
Общество, 02.03.2024
Мероприятие состоялось в Северо-Байкальском районе
В Улан-Удэ до 7 градусов мороза
В Улан-Удэ до 7 градусов мороза
Общество, 02.03.2024
В республике ожидается небольшой снег
В Бурятии объявлен конкурс истории семей
В Бурятии объявлен конкурс истории семей
Общество, 01.03.2024
Участниками станут старшеклассники республики
В Улан-Удэ пробегут лыжный спринт
В Улан-Удэ пробегут лыжный спринт
Общество, 01.03.2024
Соревнования проведут на Верхней Берёзовке
В Забайкалье инспекторов заповедника сопровождал соболь
В Забайкалье инспекторов заповедника сопровождал соболь
Общество, 01.03.2024
Он старательно прятался от людей, но увидеть его помогла фотоловушка
На Байкале проходит фестиваль зимних игр
На Байкале проходит фестиваль зимних игр
Общество, 01.03.2024
Мероприятие завершится в середине марта
В Бурятии разработали программу для анализа металлов по изображению
В Бурятии разработали программу для анализа металлов по изображению
Общество, 01.03.2024
Исследования проведи учёные улан-удэнского вуза
В ДФО отберут лучшие проекты в области дизайна, искусства, музыки и IT
В ДФО отберут лучшие проекты в области дизайна, искусства, музыки и IT
Общество, 01.03.2024
Финал одного из конкурсов состоится в Улан-Удэ
В Иркутске «школьные площадки» сделают бесплатными для детей участников СВО
В Иркутске «школьные площадки» сделают бесплатными для детей участников СВО
Общество, 01.03.2024
Новая мера предоставляется семьям, зарегистрированным на территории областного центра
В Советском районе Улан-Удэ четыре дня будут отключать свет
В Советском районе Улан-Удэ четыре дня будут отключать свет
Общество, 01.03.2024
Электричества временно не будет как в центре, так и в удалённых микрорайонах
В Забайкалье 101 год исполнилось труженице тыла
В Забайкалье 101 год исполнилось труженице тыла
Общество, 01.03.2024
В Петровск-Забайкальском поздравили долгожительницу, проживающую в соццентре
В Улан-Удэ подписали первые договоры на переселение в рамках КРТ
В Улан-Удэ подписали первые договоры на переселение в рамках КРТ
Общество, 01.03.2024
На одной из первых площадок в центре города построят школу
В Монголии объявлен тендер на строительство метро в Улан-Баторе
В Монголии объявлен тендер на строительство метро в Улан-Баторе
Общество, 01.03.2024
На строительство планируют выделить около 180 миллиарда тугриков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^