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Жителей Улан-Удэ обсчитали за коммуналку почти на 18 миллионов

Жителей Улан-Удэ обсчитали за коммуналку почти на 18 миллионов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Половину этой суммы горожане переплатили за отопление

В ушедшем году жителям бурятской столицы после перерасчёта за коммунальные услуги вернули 17 миллионов 800 тысяч рублей, сообщили в управлении муниципальной жилищной инспекции. Половину этой суммы – 8 миллионов 400 тысяч – они переплатили за отопление. Ошибку допустили при так называемой ежегодной корректировке по общедомовым счётчикам.

За некачественные коммунальные услуги улан-удэнцы отдали лишние 3 миллиона 800 тысяч, сообщили в управлении муниципальной жилинспекции. Поступавшие в 2023-ем обращения касались в основном нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а также порядка расчёта и внесения платы за услуги ЖКХ. По заявлениям горожан провели свыше 1700 проверок – вдвое больше, чем в 2022-ом.

В ходе них в деятельности ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ и управляющих организаций вскрылось более тысячи нарушений. В уполномоченные органы направили 202 материала для составления протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов превысила полтора миллиона рублей. После контрольно-надзорных мероприятий ТСЖ и «управляшкам» выдали 339 предостережений и 180 предписаний об устранении нарушений закона.
ЖКХ коммунальные услуги перерасчет

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