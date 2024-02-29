Рекордсменка опустилась в ледяную воду на глубину 40 метров
Жительница Санкт-Петербурга, профессиональный инструктор по фридайвингу Мария Ольшевская установила рекорд зимнего погружения в озеро Байкал. Она нырнула в ледяную воду в одном купальнике (без гидрокостюма и без снаряжения для дыхания под водой) и опустилась на глубину 40 метров.
Заявленная глубина позволит Марии зафиксировать своё достижение в Книге рекордов России.
Погружение заняло 1 минуту 20 секунд. Температура воды была +2 градуса, температура воздуха - 20 градусов мороза.
Чтобы не утянуло течением, Мария держалась за трос. Страховали девушку несколько водолазов.
Прорубь для спортсменки сделали на западном берегу Байкала, в пяти километрах от пролива Ольхонские ворота. Рекорд установлен в рамках первого фестиваля зимнего фридайвинга «Под лёд Байкала». Событие проводится впервые в России федерацией фридайвинга. Отметим, российские спортсмены-фридайверы одни из сильнейших в мире.
На Байкал спортсменка приехала на днях и перед установлением рекорда успела немного потренироваться. Иркутск её встретил солнцем и умеренным морозам.
- Иркутск встретил солнцем. -21, ощущается, как -5 в Питере. Кайф, - рассказала Мария на своей странице в соцсети.
Фридайвингом Мария занимается с 2013, инструктором стала в 2015 году. Имеет звание мастера спорта по подводному спорту. Она мастер-инструктор AIDA, инструктор CMAS (ФПСР), Molchanovs, многократный победитель и призёр первенств и чемпионатов России и международных соревнований. Действующая рекордсменка России в дисциплинах DYNB (апноэ динамическое в классических ластах) 220м и DYN (апноэ динамическое в моноласте) 240м.
Нынешний рекорд не первый. Имя спортсменки из есть в Книге рекордов Гиннесса в категории «Статическая задержка дыхания в ледяной воде без гидрокостюма».
Спортсменка в одном купальнике поставила рекорд России на Байкале
Общество, Фото:
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