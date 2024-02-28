Бурятские спортсмены отличились на спартакиаде в Москве

Общество, Фото: Московский дом национальностей

В столице прошла первая зимняя спартакиада землячеств



25 февраля в Москве, в биатлонно-лыжном комплексе «Марьино» состоялась первая зимняя спартакиада землячеств и национально-культурных объединений российской столицы. Участниками стали 23 команды, в том числе и представляющие Бурятию.



В рамках спартакиады прошли соревнования по национальным видам борьбы, метание аркана (тынзяна) и прыжки через нарты, мас-рестлингу, перетягиванию каната, зимнему волейболу, национальным лыжным гонкам на дистанцию 3,6 км, лыжной семейной эстафете поколений, спринту на 1,5 км. Также были проведены мастер-классы по стрельбе из лука и метанию аркана, сообщает Московский дом национальностей.



По совокупности призовых мест в 11 номинациях были определены лидеры общекомандного зачёта. Отличились и представители Бурятии. Так, третье место заняло общество бурятской культуры «Уряал».

