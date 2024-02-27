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Евгений Жербаев рассказал, когда вернётся на борцовский ковёр

Евгений Жербаев рассказал, когда вернётся на борцовский ковёр
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятский борец надеется восстановиться через несколько месяцев

Известный бурятский борец Евгений Жербаев вернётся на профессиональную сцену ориентировочно через 3-4 месяца. Об этом он рассказал в интервью, которое вышло на официальной странице соцсети «ВКонтакте» мастера спорта международного класса по вольной борьбе, чемпиона Европы – 2020 года Александра Богомоева.

Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас спортсмен проходит реабилитацию после проведённой операции. Евгению Жербаеву диагностировали артроскопию правого локтевого сустава. Из-за травмы борцу пришлось пропустить престижный международный кубок «Ивана Ярыгина» в Красноярске.

- Восстановление – 3-4 полных месяца. Надеюсь при правильной реабилитации можно вернуться быстрее, так говорят некоторые специалисты. Я буду на это надеяться, и делать всё, чтобы поскорее вернуться на ковёр, - поделился Евгений.

В ходе беседы спортсмен рассказал некие подробности о своей травме. Как оказалось, боль в локтевом суставе начала тревожить Евгения ещё до чемпионата мира в Сербии, который проходил в сентябре 2023 года.

- На операцию решился слишком поздно. В августе на сборах травма начала беспокоить очень сильно. Рука даже опухла. Мне назначили некоторые препараты, локоть отпустило, и я поехал на чемпионат мира. После хотел взять перерыв и подождать пока травма сама пройдёт. Но она не перестала меня беспокоить, начал тренироваться. Сходил к нашему известному травматологу, он сказал, что не будем пока что торопиться. Мне делали уколы где-то месяц-два, но я продолжал тренироваться. Локоть меня беспокоил только в борьбе, а в обычной жизни не мешал. В конце концов я устал, не мог тренироваться, и решился на операцию, - сказал Евгений Жербаев.

По словам борца, диагноз у него образовался на фоне старых профессиональных травм и сильных нагрузок на локтевой сустав.

- Мне уже делали операцию в 2009 году, был вывих локтевого сустава. С тех пор, видимо, большие нагрузки, старые травмы наложились друг на друга. Врачи сделали всё возможное, надеюсь, что травма больше меня не побеспокоит, - объяснил спортсмен.

Своим коллегам по цеху Евгений посоветовал к своему здоровью относится серьёзно, проходить лечение до конца и только потом приступать к тренировкам.


спорт борьба

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