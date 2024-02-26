В России одобрили строительство мега-колоний как в Улан-Удэ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минюста РФ, допускающие создание в уголовно-исполнительной системе учреждений объединённого типа (УОТ). Речь об исправительных колониях, где есть изолированные участки с разными видами режимов, а также участки-тюрьмы и следственные изоляторы (СИЗО). Об этом сообщают «Ведомости».
Такие УОТ нужны, чтобы сэкономить на колоссальных расходах по этапированию осуждённых из СИЗО, рассказали изданию эксперты. Журналисты узнали, что аналогичные учреждения совокупно на 3000 мест появятся к 2027 году в Улан-Удэ и Чите. Стоимость каждого из них ранее оценили в 20 миллиардов рублей.
Для реализации пилотного проекта по созданию УОТ будут использоваться земельные участки вблизи городов, что позволит перенести учреждения уголовно-исполнительной системы за пределы населённых пунктов, пишет издание. Основная сложность, по мнению специалистов, может заключаться в совмещении в одном месте нескольких различных правовых режимов.
- Например, правила внутреннего распорядка или требования к бытовым условиям в ИК и следственных изоляторах отличаются. Впрочем, при грамотных действиях администрации УОТ решить эту задачу вполне возможно, – подчёркивают «Ведомости».
В итоге большинство участников публичного обсуждения проголосовали за перенос стройки к ТЭЦ-2, и тут взбунтовались уже жители микрорайона Энергетик. Людей заверили, что пенитенциарное учреждение расположится в лесу, подальше от жилмассива. А в качестве бонуса им пообещали новую инфраструктуру, в том числе – трамвайную ветку. Однако местные жители крайне возмущены таким выбором.
Масштабный проект прокомментировал во время прямого эфира с населением глава Бурятии Алексей Цыденов. Он напомнил, что в самом центре Улан-Удэ сейчас находится следственный изолятор.
- И каких-то проблем у жильцов рядом стоящих домов и даже у школы нет. На территории города есть и колония, которая тоже проблем не создаёт, – отметил Алексей Цыденов.
Обоим зданиям требуется ремонт – они находятся в аварийном состоянии. По словам руководителя региона, чем ремонтировать старое, лучше сделать новое.
- Сидельцев от этого не прибавится, – заверил глава Бурятии. – Их будет столько же, сколько и раньше, все те же самые. Просто мы строим новый современный объект, а с ним появятся рабочие места. Любой крупный объект «тянет» за собой инфраструктуру. Это сети электро- и водоснабжения, дороги. Со Стеклозавода колония ушла и люди будут жалеть о том, что упустили.
Алексей Цыденов также ответил на поступившее в комментариях предложение о переносе будущего объекта УФСИН далеко за город.
- Почему эти объекты нельзя вынести далеко за город? СИЗО работает в постоянном режиме, там же работают постоянно адвокаты, следователи, обвиняемые, ещё не заключённые. И вся эта система должна быть доступной. Поэтому вынести СИЗО далеко за город невозможно, иначе эффективность его работы снизится. Тогда придётся оставлять старое, аварийное. Но вы сами понимаете, что аварийные объекты нам в городе не нужны. Поэтому нужно делать новое, тем более такая возможность у нас есть, – заявил он.