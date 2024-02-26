Большинство из них проживают в Улан-Удэ
Близкие участников специальной военной операции получили по три кубометра древесины от республиканского агентства лесного хозяйства. Всего в РАЛХ помогли 11 нуждающимся семьям, 10 из которых проживают в Улан-Удэ и одна – в селенгинском селе Харгана. В Иволгинском лесхозе даже организовали склад с топливом для самовывоза.
- Мы неоднократно занимались заготовкой дров для семей наших бойцов. На этот раз её осуществляли местные лесозаготовители. Поддержку оказали тем, кто находится в сложной жизненной ситуации, – пояснила начальник отдела использования лесов РАЛХ Наталья Захваткина.
Сотрудники агентства на постоянной основе помогают семьям участников СВО и отправляют гуманитарные посылки и техническое оснащение землякам в зону спецоперации. Сейчас там находятся пять лесников.
В Бурятии лесники помогли дровами нуждающимся семьям участников СВО
Общество, Фото:
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