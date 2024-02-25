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Жителей Бурятии весной снова ждёт короткая рабочая неделя

Жителей Бурятии весной снова ждёт короткая рабочая неделя
Общество,  Фото:Pixabay.com
Она продлится всего четыре дня

В марте Бурятию, как и всю страну, ждёт короткая рабочая неделя – с 4-го по 7-ое число включительно. За ней последует длинный уик-энд. В пятницу, 8-го, вся страна отметит международный женский день.

До этого дополнительный выходной в республике объявляли в честь наступления Белого месяца. Всего в 2024-ом жители РФ отдохнут 118 дней (с учётом привычных суббот и воскресений), а нашей республики – на один больше, то есть 119, как раз благодаря Сагаалгану.

Длинным отдыхом Россия наслаждается и на этой неделе. Следующий после 8 марта будет в майские праздники – с 28 апреля по 1 мая. Субботу, 27 апреля, в этот раз сделали рабочей. Вторые «майские» продлятся с четверга, 9-го по воскресенье, 12-ое.

Выходные также устроят в день России – в среду, 12 июня, и в честь Дня народного единства с 3-4 ноября. В конце первого зимнего месяца потрудиться предстоит шесть дней подряд – по 28-ое декабря включительно. Но это значит, что новогодние каникулы в 2024-ом начнутся уже 29 декабря.
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