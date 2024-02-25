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В районе Бурятии люди маются без стоматологов

В районе Бурятии люди маются без стоматологов
Общество,  Фото:Pixabay.com
Врачи забеременели и ушли в декрет

В Тунке начались проблемы со стоматологами. Местные жители рассказали в группе «Тунка-инфо.24/7», что не могут попасть к дантисту – запись к нему на сайте Госуслуг перестала обновляться с наступлением нового года.

Ситуацию прокомментировали в Тункинской центральной районной больнице. Там пояснили, что приём сейчас ведёт только один врач – два других ушли в декретный отпуск.
 
- Действительно, записаться к стоматологу сейчас сложно. Нагрузка на одного специалиста, согласно приказу Минздрава РФ, составляет 12 человек. Он также дополнительно принимает пациентов с острой болью по живой очереди через одного и оказывает экстренную помощь вечером, в ночное время, выходные и праздники, – подчеркнули в медучреждении.
 
Там пообещали, что ориентировочно с 4 марта к работе приступит ещё один дантист. Предварительный договор с ним уже заключили.
 
В конце января в Окинском районе из-за низкого напряжения начало отказывать стоматологическое оборудование. Потому местным пришлось маяться с больными зубами. В ЦРБ признали, что в ближайшее время ситуацию изменить не смогут. 
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