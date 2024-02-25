В районе Бурятии люди маются без стоматологов



- Действительно, записаться к стоматологу сейчас сложно. Нагрузка на одного специалиста, согласно приказу Минздрава РФ, составляет 12 человек. Он также дополнительно принимает пациентов с острой болью по живой очереди через одного и оказывает экстренную помощь вечером, в ночное время, выходные и праздники, – подчеркнули в медучреждении.



Там пообещали, что ориентировочно с 4 марта к работе приступит ещё один дантист. Предварительный договор с ним уже заключили.



В конце января в Окинском районе из-за низкого напряжения начало отказывать стоматологическое оборудование. Потому местным В конце января в Окинском районе из-за низкого напряжения начало отказывать стоматологическое оборудование. Потому местным пришлось маяться с больными зубами. В ЦРБ признали, что в ближайшее время ситуацию изменить не смогут.

Ситуацию прокомментировали в Тункинской центральной районной больнице. Там пояснили, что приём сейчас ведёт только один врач – два других ушли в декретный отпуск.