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Лама из Бурятии рассказал, как пережить весну

Лама из Бурятии рассказал, как пережить весну
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Он посоветовал не спать днём и выбирать «грубую» пищу

Настоятель курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) опубликовал пост, в котором дал несколько полезных рекомендаций к весне. Он отметил, что с наступлением тепла воздух прогревается всё больше и больше и вместе с влагой это тепло поднимается вверх.
 
- Такой же процесс происходит и в нашем организме. Тепло возрастает и пробуждает Слизь, накопившуюся за зиму, – заявил Еши Намжил лама на официальной странице дацана во «ВКонтакте». – Она также поднимается вверх, к лёгким. Поэтому легко можно подхватить трудноизлечимый кашель. Эта Слизь усиливает днём лень и сонливость. Весеннее тепло обманчиво, ведь земля ещё очень холодная. Вместе со Слизью поднимается и Ветер, который очень активен в ранние и поздние часы.
 
Именно потому люди, по словам настоятеля дацана, становятся более чувствительными, восприимчивыми, ранимыми и возбуждёнными.

- Может нарушиться сон, чаще меняться настроение, желания и т. д, – продолжает он. – Весной нужно беречься от простуды так же, как зимой. Если заболеть, то излечиться будет гораздо труднее. С нами происходят такие же кардинальные перемены, как и в природе. Организм – это энергетика, всё перестраивается. Слабые места, болезни и прочее начинают проявляться сильнее.
 
Еши Намжил лама подчеркнул: весной многих клонит ко сну днём, а ночью бывает трудно уснуть или человек после пробуждения уже не может сделать это.

- Рекомендуется терпеть, не спать днём, давать больше физической нагрузки, сильнее потеть, чаще дышать полной грудью. Усиленные весенние нагрузки очень полезны – они дадут заряд здоровья на полгода и, может, даже и на весь год. При интенсивном дыхании и активном потении никакая инфекция в лёгких не останется, – говорит настоятель «Гандан Ше Дувлин».

Питаться он советует «грубым» и «горячим», но умеренно.
 
- Продукты, обладающие такими свойствами – это рис, просо, баранина, рыба, фрукты, имбирь, перец и т. д. Они будут согревать нас изнутри, прогонять Слизь и Ветер. А для верующих, буддистов самое лучшее физическое упражнение – простирание. Просто, эффективно и бесплатно, – заключил Еши Намжил лама.
ламы буддизм весна

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