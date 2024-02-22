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В Улан-Удэ привезли второй двухсекционный трамвай «Богатырь»

В Улан-Удэ привезли второй двухсекционный трамвай «Богатырь»
Общество,  Фото:скриншот с видео

Его уже поставили на рельсы

Новый низкопольный, двухсекционный трамвай «Богатырь» привезли из Санкт-Петербурга в Улан-Удэ ещё 20 февраля. Об этом сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.

По его словам, утром 21 февраля вагон распаковали и поставили на рельсы.

«Разгрузку вагона производила бригада представителей завода из Санкт-Петербурга, - уточнил градоначальник. - После обкатки и оформления всех документов он поедет по городу».

Первый трамвайный вагон этой модели, как писал «Байкал-Daily», улан-удэнцы увидели 10 февраля. Его показали полпреду президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, который 19-20 февраля работал в Бурятии. Он оценил преимущества нового вагона. 

Ранее в официальном телеграм-канале МУП выложили видео с обкаткой одного из «Богатырей» на испытательной линии Невского завода электрического транспорта. В комментариях трамваи сравнили с «Львятами», которые появились в городе осенью 2019-го. «Это и есть «Львёнок», только длинный», – пояснили горожанам, уточнив, что по вместимости «Богатырь» такой же, как обычный одинарный высокопольный вагон.

А до этого в мэрии заявили: «Богатыри» будут курсировать по самым загруженным маршрутам утром и вечером, чтобы люди могли быстро и с комфортом добираться до работы, школы и домой. Новость о появлении новых вместительных вагонов вызвала огромный интерес у пассажиров, и в управлении решили ответить на самые популярные вопросы о них.

МУП "Управление трамвая" трамвай "Богатырь"

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