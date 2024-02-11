В столицу Бурятии приехал первый «Богатырь»



Накануне утром соцсети облетели фото и видео с грузовым автомобилем с прицепом, который запечатлели на камеру на улицах бурятской столицы. На нём в город привезли новенький трамвай «Богатырь».





- На следующей неделе прибудут специалисты с завода-изготовителя из Санкт-Петербурга для приёма-передачи вагона. Потом предстоят регистрационные и другие технические процедуры. Трамвай пройдёт обкатку в городе. Это обязательная процедура перед тем, как перевозить людей, – пояснили в мэрии Улан-Удэ.

Всего в Улан-Удэ будет два таких современных двухсекционных низкопольных вагона. Каждый – на 193 места. Контракт на их поставку заключили в ноябре.



В официальном telegram-канале ПК «Транспортные системы» тем временем рассказали, что второй трамвай уже готовят к отправке на Невском заводе электрического транспорта.



- Его ждёт такой же долгий путь. Надеемся, дорога будет доброй. Разгрузка первого запланирована на понедельник (12 февраля – прим.), – говорится в сообщении.



Уже прибывший в Улан-Удэ вагон упаковали и



- Его перевозят в прицепе-длинномере грузового автомобиля. Трамваю предстоит преодолеть большое расстояние и ориентировочно в середине февраля он должен прибыть в Улан-Удэ, – написал тогда мэр Игорь Шутенков на своей странице во «ВКонтакте».



По его словам, «Богатыри» – редкость для российских городов. Уже прибывший в Улан-Удэ вагон упаковали и отправили с завода в Санкт-Петербурге в начале недели.- Его перевозят в прицепе-длинномере грузового автомобиля. Трамваю предстоит преодолеть большое расстояние и ориентировочно в середине февраля он должен прибыть в Улан-Удэ, – написал тогда мэр Игорь Шутенков на своей странице во «ВКонтакте».По его словам, «Богатыри» – редкость для российских городов.



- Они не только большие, но и очень комфортабельные. Поэтому, учитывая рост пассажиропотока, приняли решение закупить два таких вагона, – добавил глава столицы.



Улан-удэнцы бурно радуются этому событию в соцсетях и надеются, что современные трамваи уже совсем скоро появятся на улицах.



Ранее в официальном telegram-канале МУП Ранее в официальном telegram-канале МУП выложили видео с обкаткой одного из «Богатырей» на испытательной линии Невского завода электрического транспорта. В комментариях трамваи сравнили с «Львятами», которые появились в городе осенью 2019-го. «Это и есть «Львёнок», только длинный», – пояснили горожанам, уточнив, что по вместимости «Богатырь» такой же, как обычный одинарный высокопольный вагон.