Жителям бурятской столицы рассказали, чем хороши новые трамваи
Недавно стало известно, что уже весной трамвайный парк в столице Бурятии пополнят два «Богатыря». Это современные двухсекционные низкопольные трамваи, каждый – на 193 места. Контракт на их поставку заключили в ноябре.
Накануне мэр города Игорь Шутенков и председатель улан-удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев встретились с руководством ООО производственная компания «Транспортные системы» в Санкт-Петербурге, чтобы проверить, как идёт сборка и подготовка вагонов.
Ранее в администрации Улан-Удэ заявили: «Богатыри» будут курсировать по самым загруженным маршрутам утром и вечером, чтобы люди могли быстро и с комфортом добираться до работы, школы и домой. Новость о появлении новых больших вагонов вызвала огромный интерес у жителей бурятской столицы, и в МУП «Управление трамвая» решили ответить на самые популярные вопросы о них. Первый – почему выбор пал именно на «Богатырей».
Как выяснилось, для этого на предприятии есть вся необходимая техническая база.
- Огромный плюс ещё и в том, что «Богатыри» технически очень похожи на наших «Львят» и специалистам не нужно проходить переобучение, чтобы освоить новый транспорт, – пояснили в управлении.
Разъяснили там и ситуацию с графиком движения.
- У каждого трамвая есть свой индекс, то есть маршрут, по которому он курсирует в определённое время. В первую очередь вагоны пойдут по тем индексам, где наблюдается большая заполняемость в часы пик – то есть утром и вечером. Но они будут работать и днём и доставлять пассажиров до нужных мест, – сообщили в МУП.
«Богатыри», как и «Львята», красно-белые – на предприятии хотят, чтобы у трамваев как у вида общественного транспорта была определённая концепция для узнаваемости.
Улан-удэнцев переполошила новость о появлении в городе «Богатырей»
Общество, Фото:
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