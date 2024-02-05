Новенькие трамваи для Улан-Удэ оказались похожи на «длинных» «Львят»



Несколько недель назад



В январе мэр города Игорь Шутенков и председатель улан-удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев встретились с руководством ООО производственная компания «Транспортные системы» в Санкт-Петербурге, чтобы проверить, как идёт сборка и подготовка вагонов. А на днях в официальном telegram-канале МУП «Управление трамвая» выложили видео с обкаткой одного из «Богатырей» на испытательной линии Невского завода электрического транспорта. Несколько недель назад стало известно , что уже весной трамвайный парк в Улан-Удэ пополнят два «Богатыря». Это современные двухсекционные низкопольные трамваи, каждый – на 193 места. Контракт на их поставку заключили в ноябре.В январе мэр города Игорь Шутенков и председатель улан-удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев встретились с руководством ООО производственная компания «Транспортные системы» в Санкт-Петербурге, чтобы проверить, как идёт сборка и подготовка вагонов. А на днях в официальном telegram-канале МУП «Управление трамвая» выложили видео с обкаткой одного из «Богатырей» на испытательной линии Невского завода электрического транспорта.



В комментариях трамвай сравнили с «Львятами», которые появились в городе осенью 2019-го. «Это и есть «Львёнок», только длинный», – пояснили жителям бурятской столицы, уточнив, что по вместимости «Богатырь» такой же, как обычный одинарный высокопольный вагон.



