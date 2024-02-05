Новенькие трамваи для Улан-Удэ оказались похожи на «длинных» «Львят»

Несколько недель назад стало известно, что уже весной трамвайный парк в Улан-Удэ пополнят два «Богатыря». Это современные двухсекционные низкопольные трамваи, каждый – на 193 места. Контракт на их поставку заключили в ноябре.
В январе мэр города Игорь Шутенков и председатель улан-удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев встретились с руководством ООО производственная компания «Транспортные системы» в Санкт-Петербурге, чтобы проверить, как идёт сборка и подготовка вагонов. А на днях в официальном telegram-канале МУП «Управление трамвая» выложили видео с обкаткой одного из «Богатырей» на испытательной линии Невского завода электрического транспорта.
В комментариях трамвай сравнили с «Львятами», которые появились в городе осенью 2019-го. «Это и есть «Львёнок», только длинный», – пояснили жителям бурятской столицы, уточнив, что по вместимости «Богатырь» такой же, как обычный одинарный высокопольный вагон.
Ранее в мэрии заявили: «Богатыри» будут курсировать по самым загруженным маршрутам утром и вечером, чтобы люди могли быстро и с комфортом добираться до работы, школы и домой. Новость о появлении новых больших вагонов вызвала огромный интерес у улан-удэнцев, и в МУП решили ответить на самые популярные вопросы о них. Первый – почему выбор пал именно на эти трамваи.
Как выяснилось, для этого на предприятии есть вся необходимая техническая база.
- Огромный плюс ещё и в том, что «Богатыри» технически очень похожи на наших «Львят» и специалистам не нужно проходить переобучение, чтобы освоить новый транспорт, – отметили в управлении.
Разъяснили там и ситуацию с графиком движения.
- У каждого трамвая есть свой индекс, то есть маршрут, по которому он курсирует в определённое время. В первую очередь вагоны пойдут по тем индексам, где наблюдается большая заполняемость в часы пик – то есть утром и вечером. Но они будут работать и днём и доставлять пассажиров до нужных мест, – сообщили в МУП.
«Богатыри», как и «Львята», красно-белые – на предприятии хотят, чтобы у трамваев как у вида общественного транспорта была определённая концепция для узнаваемости.
Как выяснилось, для этого на предприятии есть вся необходимая техническая база.
- Огромный плюс ещё и в том, что «Богатыри» технически очень похожи на наших «Львят» и специалистам не нужно проходить переобучение, чтобы освоить новый транспорт, – отметили в управлении.
Разъяснили там и ситуацию с графиком движения.
- У каждого трамвая есть свой индекс, то есть маршрут, по которому он курсирует в определённое время. В первую очередь вагоны пойдут по тем индексам, где наблюдается большая заполняемость в часы пик – то есть утром и вечером. Но они будут работать и днём и доставлять пассажиров до нужных мест, – сообщили в МУП.
«Богатыри», как и «Львята», красно-белые – на предприятии хотят, чтобы у трамваев как у вида общественного транспорта была определённая концепция для узнаваемости.