Известный общественник возглавил штаб Захара Прилепина в Бурятии



В Бурятии, как и в ряде других российских регионов, открылся штаб известного российского политического и общественного и деятеля, писателя, филолога и публициста Захара Прилепина. Ключевыми направлениями его работы станут поддержка участников СВО и расследования по различным проблемам региона.



Руководить штабом в Бурятии назначили зампредседателя Общественной палаты РБ, юрист и общественник Максим Киреенко. Он сам сообщил об этом в своём официальном канале в Telegram.



- Штаб будет решать актуальные проблемы республики и разрабатывать стратегии для улучшения жизни людей. По всей России штабы Прилепина проводят федеральные расследования по острым вопросам, волнующим население, борются с коррупцией и защищают права граждан. Ключевые направления их работы – поддержка участников СВО и гуманитарная помощь как военным, так и мирному населению, – отметил Киреенко.



Он добавил, что сможет эффективно руководить штабом благодаря опыту общественной и юридической деятельности, которой занимается вот уже 15 лет.



- Штаб будет работать на благо нашего региона и делать всё возможное, чтобы улучшить жизнь людей, сделать Бурятию более комфортной и безопасной для жизни. Приглашаем всех, кто разделяет наши ценности и идеи, присоединиться и вместе трудиться на благо региона, – подчеркнул общественник.



