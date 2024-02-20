Лидер российских буддистов объяснил опасность «тоонто нютаг»

Хамбо Лама рассказал, как лучше называть малую родину
Председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев опубликовал в любопытный пост в своём telegram-канале. Он пояснил, почему не следует использовать привычное всем словосочетание тоонто нютаг, говоря о малой родине.
Глава БТСР опубликовали снимок бурятской юрты. Верхнее отверстие на ней называют «тоон».
- Благодаря ему из юрты выходит воздух и дым – вверх, далеко. Но как бы тоонто нютаг красиво ни звучало, есть опасность легко, как воздух и дым, безвозвратно покинуть свою родину. Потому другие наши сородичи называют её «үлгы нутаг» – «колыбель, чтобы там жить», – заявил лидер российских буддистов.
Теперь все собранные жильцами деньги сольют в «общий котёл»
На линию выйдут десять автобусов, вместо девяти
Директора управляющей компании оштрафовали
При появлении на свет он весил чуть больше килограмма
Житель Узбекистана, ставший нарушителем поневоле, хочет заключить контракт на военную службу
Они облюбовали территорию около местного магазина
Новый рейс включили в список субсидируемых
Сделано это будет для проведения ремонтных работ
Там разлились наледные воды
Ребёнку требовалась срочная помощь врачей
Сельчанин отделался штрафом
На её территории появятся новые зелёные насаждения
В Улан-Удэ осадков не ожидается
Соревнования проходили в столице республики
На концертных площадках края вновь «зацветёт багульник»