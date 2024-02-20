20 февраля

19 февраля

Популярное

Лидер российских буддистов объяснил опасность «тоонто нютаг»

Лидер российских буддистов объяснил опасность «тоонто нютаг»
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Хамбо Лама рассказал, как лучше называть малую родину

Председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев опубликовал в любопытный пост в своём telegram-канале. Он пояснил, почему не следует использовать привычное всем словосочетание тоонто нютаг, говоря о малой родине.

Глава БТСР опубликовали снимок бурятской юрты. Верхнее отверстие на ней называют «тоон».
 
- Благодаря ему из юрты выходит воздух и дым – вверх, далеко. Но как бы тоонто нютаг красиво ни звучало, есть опасность легко, как воздух и дым, безвозвратно покинуть свою родину. Потому другие наши сородичи называют её «үлгы нутаг» – «колыбель, чтобы там жить», – заявил лидер российских буддистов.
Хамбо лама буддизм Сангха бурятский язык

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Дом в центре Улан-Удэ лишился спецсчёта на капремонт из-за неплательщиков
Дом в центре Улан-Удэ лишился спецсчёта на капремонт из-за неплательщиков
Общество, 20.02.2024
Теперь все собранные жильцами деньги сольют в «общий котёл»
В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №2 в будни
В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №2 в будни
Общество, 20.02.2024
На линию выйдут десять автобусов, вместо девяти
В Улан-Удэ после вмешательства прокуратуры вывезли мусор
В Улан-Удэ после вмешательства прокуратуры вывезли мусор
Общество, 20.02.2024
Директора управляющей компании оштрафовали 
В Бурятии родился 38-сантиметровый мальчик
В Бурятии родился 38-сантиметровый мальчик
Общество, 20.02.2024
При появлении на свет он весил чуть больше килограмма
В Бурятии иностранец-дальнобойщик попал под суд из-за сломавшейся фуры
В Бурятии иностранец-дальнобойщик попал под суд из-за сломавшейся фуры
Общество, 20.02.2024
Житель Узбекистана, ставший нарушителем поневоле, хочет заключить контракт на военную службу
В курортном посёлке в Бурятии собаки пугают людей
В курортном посёлке в Бурятии собаки пугают людей
Общество, 20.02.2024
Они облюбовали территорию около местного магазина
Улан-Удэ и Казань свяжут прямые рейсы
Улан-Удэ и Казань свяжут прямые рейсы
Общество, 20.02.2024
Новый рейс включили в список субсидируемых
В некоторых домах Улан-Удэ отключат тепло и воду
В некоторых домах Улан-Удэ отключат тепло и воду
Общество, 20.02.2024
Сделано это будет для проведения ремонтных работ
В Закаменске благоустроят центральную площадь
В Закаменске благоустроят центральную площадь
Общество, 20.02.2024
На её территории появятся новые зелёные насаждения
В Бурятии сохранится морозная погода
В Бурятии сохранится морозная погода
Общество, 20.02.2024
В Улан-Удэ осадков не ожидается 
В Бурятии разыграли кубок по лёгкой атлетике
В Бурятии разыграли кубок по лёгкой атлетике
Общество, 19.02.2024
Соревнования проходили в столице республики
В Забайкалье на международный фестиваль приедет Лариса Долина
В Забайкалье на международный фестиваль приедет Лариса Долина
Общество, 19.02.2024
На концертных площадках края вновь «зацветёт багульник»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^