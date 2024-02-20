Лидер российских буддистов объяснил опасность «тоонто нютаг»



Председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев опубликовал в любопытный пост в своём telegram-канале. Он пояснил, почему не следует использовать привычное всем словосочетание тоонто нютаг, говоря о малой родине.



Глава БТСР опубликовали снимок бурятской юрты. Верхнее отверстие на ней называют «тоон».



- Благодаря ему из юрты выходит воздух и дым – вверх, далеко. Но как бы тоонто нютаг красиво ни звучало, есть опасность легко, как воздух и дым, безвозвратно покинуть свою родину. Потому другие наши сородичи называют её «үлгы нутаг» – «колыбель, чтобы там жить», – заявил лидер российских буддистов.

