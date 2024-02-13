В Бурятии ударят морозы под -40 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Потепление в республике будет недолгим



На смену накрывшему Бурятию теплу скоро опять придут сильные морозы. Перед выходными в республике прогнозируют под -40 градусов ночью и 20°С ниже нуля – днём. Такой прогноз дали в Бурятском гидрометцентре.



В среду, 14 февраля, столбик термометра ночью будет колебаться от -24 до -29, местами опустится до -34, а по Прибайкалью – до -16, -21. Возможен небольшой снег. Днём преимущественно без осадков и от -11 до -16, кое-где – до -6, зато по крайнему северу – от -17 до -22. Ветер юго-западный с переходом на восточный, 3-8 м/с и с порывами до 13 м/с.



Ночью 15 февраля по Бурятии – от -24 до -29, местами – от -33 до -38, на побережье Байкала и по крайнему югу – от -17 до -22. В дневное время – от -11 до -16, по южной половине – от -3 до -8, по крайнему северу – от -17 до -22. Преимущественно без осадков. В отдельных районах пройдёт небольшой снег, по северному Прибайкалью ожидается умеренный снегопады. Ветер восточный с переходом на юго-западный, 4-9 м/с с порывами до 14-16 м/с.



В пятницу, 16 февраля, республику накроет снег, а на южную половину обрушатся снегопады. Ночью – от -18 до -23, местами – от -28 до -33, по Прибайкалью и крайнему югу – от -11 до -16 градусов. Днём – от -7 до -12 и кое-где – от -15 до -20. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 13-16 м/с, позёмка.



