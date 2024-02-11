«Мир расколется надвое»: Бурятские шаманы озвучили прогноз на 2024 год



В местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» дали прогноз на Новый год по восточному календарю от Буха Ноён Баабай – предводителя арын 13 ноёд (тринадцать северных Ноёнов). Он пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. В свои права символ 2024-го официально вступил в первый день Сагаалгана, 10 февраля, сменив Чёрного Водяного Кролика (Зайца).



В МРОШ накануне утром провели обряд встречи нового года (возрастное ограничение – 12+). Шаманы молились за благополучие и процветание населения и, по традиции, приготовили для богов девять разновидностей молочной пищи.



- На молебен спустились высшие божества – Бурхан Сагаан Гарбал и Арын 13 Ноёд. Божественное Белое Начало и Сыновья Тэнгринов покровительствовали молящимся, даруя благоденствие, – рассказали в «Тэнгэри». – Предводитель 13 северных Ноёнов традиционно дал прогноз на Новый год. Он также пожелал всем достатка, гармонии, здоровья и благополучия.



Сам прогноз – в стихах. В 2024-ом предрекли «сотрясения земли на далёких окраинах запада», то, что «мир расколется надвое», а «Русь великая воспрянет». Работящим обещают доходы, пожилых предостерегают от болезней, людям среднего возраста сулят спокойствие, а детям – здравие.



Ниже – прогноз полностью, с сохранением орфографии и пунктуации



Я, сын Отца Зайлаг Тэнгэри,

первопредок бурятского племени,

праотец булагатского рода,

воплотившись в сивого пороза,

оглашая могучим рёвом,

на призывания ваши спустился,

окружив срединную Землю!

Мой народ, мои дети здоровы ли?

Вы, сидящие по восточной сторонке,

рукоделия мастерицы,

матери хранящие очаг здоровы ли?

Вы, держащие правую сторону,

почитатели умельцев небесных,

молотком в наковальни стучащие, здоровы ли?

Новый год на Земле наступил,

Белый месяц Сагаалган настал!

Угощения ваши щедры,

призывания молитвы полны!

Сыновья Вечно Синего Неба –

все пришли, спустились до единого!

Наступивший Дракона год

синим древом окутан,

то спокоен подобно глади,

то нрав буйный – громогласный!

Ожидайте сотрясений земли

на далёких окраинах запада,

на планете пожары - войны,

это горести, слёзы, беды!

Мир расколется надвое,

выбор людям предстанет!

Русь великая воспрянет,

дух восстанет – недругам тяжко,

в первом месяце летнем

затихнут канонады пушек больших!

Вы, посланники рода,

защитите народ от невзгод,

сыновей бойцов прикрывайте –

силой данной небесной!

Лета средний месяц сухой местами,

а конец водой обилен,

табунам, скоту – среден. Ягод – море.

Пожилым – возможны болезни, берегите!

Людям средним – спокоен, деткам – здравие!

В пору осени – ледостава, деревянный дракон –

возмужает, наберёт сполна свою силу!

Для торговли приволье – рынки полны!

Работящим – доходы придут.

Есть примета, запомните дети:

если дикие звери кочуют

ближе к людям, ожидайте беды!

В первый месяц зимы,

обитатели леса вновь вернутся в тайгу –

добрый знак (к переходу на лучшее время)

к перемене в стране после тягот,

наступлению лучших времён.

Почитания, мольбы услышал,

ухожу в небеса запомнив!

Сотрясая левым копытом,

благословение всем даю!

Потрясая правым копытом,

богатства мира дарю!