Бурятский лама рассказал, каким будет високосный 2024 год



До наступления Нового года по лунному календарю остаётся меньше месяца – он начнётся 10 февраля и пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. В свои права символ 2024-го, который сменит Чёрного Водяного Кролика (Зайца), официально вступит в первый день Сагаалгана.



Тем временем настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) раскрыл, чего ждать в 2024-ом представителям всех двенадцати знаков восточного гороскопа.



Так, для Мышей год он в целом окажется благоприятным. У большинства многие проблемы и препятствия в основном устранятся, а задуманные дела решатся.



- Мыши могут браться за большие проекты и где-то даже в чём-то рисковать. По части здоровья должно наступить некоторое улучшение, – написал Еши Намжил лама на официальной странице дацана во «ВКонтакте».



Для Коров наступающий год будет нейтральным – «чуть выше среднего».



- Трудолюбивые Коровы добьются своих целей, другим же придётся туго. Большинство из них станут перестраховываться, и с этим трудно не согласиться, ведь живём в неспокойное время, – отмечает настоятель «Гандан Ше Дувлин».



Тиграм придётся сложнее, чем в 2023-ем, хотя возможны небольшие отдельные победы.



- Надо быть внимательнее, осторожнее в словах, делах и поступках, потому что им об этом будут постоянно напоминать, то есть всё будет быстро возвращаться, – предостерегает лама.



Зайцам советуют никуда не спешить и всё хорошо обдумывать.



- Год для них окажется, скорее, ниже среднего. Возникнет много ситуаций, когда ничего невозможно исправить, – подчеркнул Олег Намжилов.



Для самих Драконов 2024-ый выдастся сложным, даже трудным, но в каких-то моментах – интересным.



- Вряд ли большинству удастся преодолеть все проблемы, но они их закалят и научат на всю жизнь. Нужно быть очень осторожным и не рисковать, не полагаться на авось. Возможны осложнения по здоровью или появление новых болезней, – добавил Еши Намжил лама.



Удача улыбнётся Змеям.



- Многое получится, удача чаще будет на их стороне. Правда, в некоторые периоды они окажутся бессильны и вот тогда могут ощутить усталость, после чего не все быстро восстановятся, – говорит настоятель дацана.



Кони ощутят себя загнанными в угол, чаще будут находиться в растерянности, не зная, что делать.



- Иные не смогут или не захотят остановиться и как бы по инерции продолжат двигаться в ошибочном направлении. Непростым станет для них год Дракона – пожалуй, хуже среднего. Многие будут болеть чаще обычного, – заявил курумканский лама.



У Овец 2024-ый пройдёт нейтрально – «всё будет 50 на 50, и хорошего, и плохого». Обезьян ждёт один из лучших периодов в их жизни.



- Часто удача будет с ними, можно смело браться за новое и за большие проекты, даже и рискнуть в чём-то. Болезни обойдут их стороной, – продолжает настоятель дацана. – К Курицам год Дракона снисходителен, равнодушен, хотя иногда может посмотреть как на конкурента. Слишком гордым представителям этого знака придётся порой уступить, даже переступить через себя, иначе не достичь им своих целей. Следует беречь сердце, сделать необходимую профилактику.



Собакам же придётся очень трудно.



- Можно даже, наверное, сказать, что на них спустят всех собак. Только очень активным и стойким удастся переломить многие превратности года Дракона. У Свиней не всё будет получаться, даже, скорее всего, многое не выйдет, как хотелось бы. Год, пожалуй, окажется ниже среднего, хотя со здоровьем не должно быть больших проблем, – заключил Еши Намжил лама.

