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В столицу Бурятии едет редкий «Богатырь»

В столицу Бурятии едет редкий «Богатырь»
Общество,  Фото:ПК Транспортные системы
Новенький трамвай уже упаковали и отправили в Улан-Удэ

Несколько недель назад стало известно, что уже весной трамвайный парк в столице Бурятии пополнят два «Богатыря». Это современные двухсекционные низкопольные трамваи, каждый – на 193 места. Контракт на их поставку заключили в ноябре.

А недавно мэр города Игорь Шутенков сообщил в соцсетях, что первый вагон уже упаковали и отправили в Улан-Удэ с завода в Санкт-Петербурге.
 
- Его перевозят в прицепе-длинномере грузового автомобиля. Трамваю предстоит преодолеть большое расстояние и ориентировочно в середине февраля он должен прибыть в Улан-Удэ, – написал Шутенков на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, «Богатыри» – редкость для российских городов.

- Они не только большие, но и очень комфортабельные. Поэтому, учитывая рост пассажиропотока в городе, приняли решение закупить два таких больших вагона, – добавил глава бурятской столицы. 

На днях в официальном telegram-канале МУП «Управление трамвая» выложили видео с обкаткой одного из «Богатырей» на испытательной линии Невского завода электрического транспорта. В комментариях трамваи сравнили с «Львятами», которые появились в городе осенью 2019-го. «Это и есть «Львёнок», только длинный», – пояснили улан-удэнцам, уточнив, что по вместимости «Богатырь» такой же, как обычный одинарный высокопольный вагон.

Ранее в мэрии заявили: «Богатыри» будут курсировать по самым загруженным маршрутам утром и вечером, чтобы люди могли быстро и с комфортом добираться до работы, школы и домой. Новость о появлении новых вместительных вагонов вызвала огромный интерес у улан-удэнцев, и в МУП решили ответить на самые популярные вопросы о них.
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