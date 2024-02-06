В столицу Бурятии едет редкий «Богатырь»



Несколько недель назад Несколько недель назад стало известно , что уже весной трамвайный парк в столице Бурятии пополнят два «Богатыря». Это современные двухсекционные низкопольные трамваи, каждый – на 193 места. Контракт на их поставку заключили в ноябре.



А недавно мэр города Игорь Шутенков сообщил в соцсетях, что первый вагон уже упаковали и отправили в Улан-Удэ с завода в Санкт-Петербурге.



- Его перевозят в прицепе-длинномере грузового автомобиля. Трамваю предстоит преодолеть большое расстояние и ориентировочно в середине февраля он должен прибыть в Улан-Удэ, – написал Шутенков на своей странице во «ВКонтакте».



По его словам, «Богатыри» – редкость для российских городов.





- Они не только большие, но и очень комфортабельные. Поэтому, учитывая рост пассажиропотока в городе, приняли решение закупить два таких больших вагона, – добавил глава бурятской столицы.





