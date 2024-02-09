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За январь в Бурятии конфисковали 22 машины пьющих водителей

За январь в Бурятии конфисковали 22 машины пьющих водителей
Общество,  Фото:pixabay.com
Так, житель Улан-Удэ лишился «Хонды Интегра»

За январь 2024 года в Бурятии у водителей, осуждённых за повторное пьяное вождение, конфисковали в доход государства 22 транспортных средства. Ещё в трёх случаях водители успевали продать свой транспорт до суда, но тогда конфисковали средства, вырученные от сделки. Цифры озвучили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Одно из последних решений суда применено к жителю Улан-Удэ, который лишился автомобиля «Хонда Интегра».

В июне 2023 года мужчина, будучи ранее привлечённым к административной ответственности за пьяную езду, вновь сел за руль. Он разъезжал по улицам города на своей иномарке, пока его не задержали полицейский.

Железнодорожный районный суд назначил виновному 260 часов обязательных работ, лишил водительских прав на 2 года, а «Хонду» конфисковал в доход государства.

автомобили алкогольное опьянение

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