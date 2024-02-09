Так, житель Улан-Удэ лишился «Хонды Интегра»
За январь 2024 года в Бурятии у водителей, осуждённых за повторное пьяное вождение, конфисковали в доход государства 22 транспортных средства. Ещё в трёх случаях водители успевали продать свой транспорт до суда, но тогда конфисковали средства, вырученные от сделки. Цифры озвучили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Одно из последних решений суда применено к жителю Улан-Удэ, который лишился автомобиля «Хонда Интегра».
В июне 2023 года мужчина, будучи ранее привлечённым к административной ответственности за пьяную езду, вновь сел за руль. Он разъезжал по улицам города на своей иномарке, пока его не задержали полицейский.
Железнодорожный районный суд назначил виновному 260 часов обязательных работ, лишил водительских прав на 2 года, а «Хонду» конфисковал в доход государства.
За январь в Бурятии конфисковали 22 машины пьющих водителей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Так, житель Улан-Удэ лишился «Хонды Интегра»
Полицейские изъяли больше 10 лет назад
Света не будет в Светлом, Забайкальском и на улице Лебедева
Осуждённым раздали буклеты
Он возвращается на родину вместе с сотней других российских бойцов
В республике отметят Международный день книгодарения
Леонид Дзюник заявил, что она никогда не высказывалась против СВО
Местами в республике будет ветрено
В столице Бурятии пройдут памятные мероприятия, посвящённые выводу советских войск из Афганистана
Мероприятие проведут с 19 по 21 февраля
Конкурс проводится в рамках праздника Белого месяца
Участником может стать любой желающий
Ожидается участие более 300 спортсменов из 30 регионов
Юбилярами семейной жизни стала семья из Джидинского района
Они появились в Тарбагатае и Мухоршибири