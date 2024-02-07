В нескольких микрорайонах Улан-Удэ отключат свет

13 февраля в Советском районе Улан-Удэ будет отключена электроэнергия. Электричества не будет из-за проведения плановых работ, сообщает пресс-служба районной администрации.Отключения пройдут в некоторых домах микрорайонов Стеклозавод, Левый берег, Солдатский и посёлков Сокол и Аэропорт. Список адресов можно посмотреть в карточках:

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