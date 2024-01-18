«Редкость для российских городов»: В столице Бурятии появятся «Богатыри»



- «Богатыри» горожанам очень нужны. Каждый год пассажиропоток растёт. Если в 2015-ом наши трамваи перевозили менее 11 миллионов человек, то в 2023-ем – уже 21 миллион. Мы видим, что в часы пик наполняемость большая, – отметил Игорь Шутенков. – Поэтому приняли решение закупить большие двухсекционные вагоны. Депо готово их обслуживать, техническая база для этого есть.



«Богатыри» будут курсировать по самым загруженным маршрутам утром и вечером. «Чтобы горожане могли максимально удобно и быстро добираться до работы, школы и домой», – пояснил мэр.



Контракт на поставку двухсекционных трамваев заключили в ноябре. В конце 2023-го началась сборка вагонов, которая ведётся в Питере на Невском заводе электрического транспорта – это структурное подразделение ООО Производственная компания «Транспортные системы». Там Игорь Шутенков и Чимит Бальжинимаев осмотрели цеха и познакомились с производственной площадкой.



«Богатыри» по конструкции не отличаются от вагонов «Львёнок», которые Контракт на поставку двухсекционных трамваев заключили в ноябре. В конце 2023-го началась сборка вагонов, которая ведётся в Питере на Невском заводе электрического транспорта – это структурное подразделение ООО Производственная компания «Транспортные системы». Там Игорь Шутенков и Чимит Бальжинимаев осмотрели цеха и познакомились с производственной площадкой.«Богатыри» по конструкции не отличаются от вагонов «Львёнок», которые курсируют по Улан-Удэ с 2019 года, так что МУП «Управление трамвая» готово работать с ними. Шутенков отметил, что двухсекционные трамваи – редкость для российских городов.



- Они не только большие, но и очень комфортабельные, как наши «Львята», которые мы закупили в 2019 году, – подчеркнул глава бурятской столицы.



Уже весной трамвайный парк в столице Бурятии пополнят два «Богатыря». Это современные двухсекционные низкопольные трамваи, каждый – на 193 места. Накануне мэр города Игорь Шутенков и председатель улан-удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев встретились с руководством ООО производственная компания «Транспортные системы» в Санкт-Петербурге, чтобы проверить, как идёт сборка и подготовка вагонов.