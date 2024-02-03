В селе в Бурятии обновили аллею Героев Социалистического труда













Аллея Героев Социалистического труда в селе Курумкан Бурятии преобразилась. Это произошло благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». Объект сельчане выбрали сами на рейтинговом голосовании в 2022 году.В рамках реализации проекта на благоустроенной территории частично заменили тротуарную плитку, освещение, обновили бюсты Героев и отреставрировали памятник Владимиру Ильичу Ленину. Всего на благоустройство потратили 934 800 рублей.В 2024 году в Курумканском районе обновят сквер отдыха в селе Курумкан и памятник «Воинам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в селе Аргада.- Перечень объектов для благоустройства формируется ежегодно по результатам рейтингового голосования. Весной прошлого года жители Курумканского района голосовали за территории, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь, - отметил глава района Леонид Будаев.Программа «Формирование комфортной городской среды» продлена до 2030 года и новые обновления ждут нас впереди, а новый этап голосования пройдёт уже этой весной.