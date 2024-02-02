Главу Улан-Удэнского горсовета избрали президентом ВАРК

В Улан-Удэ прошёл съезд ассоциации

2 февраля в Улан-Удэ избрали нового руководителя Всебурятской ассоциации развития культуры (ВАРК). Им стал председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев, сообщает пресс-служба представительного органа власти.

В Бурятском театре оперы и балета прошёл VII съезд межрегионального общественного движения «Всебурятская ассоциация развития культуры». ВАРК ведёт работу по развитию и сохранению национальной культуры и самобытности, родного языка и этнической идентичности.

Подвести итоги и наметить планы работы на будущее собрались почти 500 делегатов. Участников приветствовали глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель Народного Хурала Владимир Павлов, Дид Хамбо Лама Буддийской традиционной Сангхи России Дагба Очиров.

- Вопрос сохранения и развития культуры бурятского народа является крайне важным и сложным, - сказал в своём выступлении новоизбранный президент ВАРК. - И мы прекрасно понимаем, что нам необходимо приложить все усилия для объединения нашего народа.