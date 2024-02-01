Учёные Бурятии отпразднуют 300-летие Российской академии наук



Возрастное ограничение: 12+.



В Бурятии рассказали о мероприятиях, посвящённых Дню российской науки и 300-летию Российской академии наук, которые пройдут в этом году в республике.По информации Бурятского научного центра СО РАН, в научном музее БНЦ с 1 февраля по 30 ноября будут представлены экспозиции, организованы экскурсии, посвящённые исследованиям в Бурятии:- февраль — «Академическая наука Бурятии: этапы пройденного пути» (0+);- март — «В поисках истины» (исторические исследования, 0+);- апрель — «Наука о Земле. Геологи Бурятии» (0+), «Изучить и сохранить живое богатство Байкала» (геологические и биологические исследования, 0+);- май — «Связующая нить времён» (изучение историко-культурного наследия, 0+);- июнь — «Человек и окружающая среда» (естественно-научные и экологические исследования, 0+);- июль — «Путь в народ длиной в столетие» (этнографические исследования, 0+);- август — «Портал в прошлое» (археологические исследования, 0+);- сентябрь — «О нас, физиках» (физические исследования, 0+);- октябрь — «Покуда светит солнце над Байкалом» (филологические исследования, 0+);- ноябрь — «Отвечая на вопросы времени» (социологические и экономические исследования, 0+).Также с 5 по 9 февраля в музее по предварительной записи состоятся дни открытых дверей. Для студентов и аспирантов, школьников старших классов прочитают цикл лекций.С 5 февраля по 30 ноября в центральной научной библиотеке пройдут книжные выставки к 300-летию РАН и 100-летию центральной научной библиотеки БНЦ СО РАН. С 8 февраля по 1 ноября в фойе БНЦ стационарная выставка «Академическая наука Бурятии: взгляд в будущее» (0+) отразит этапы становления и развития исследовательских институтов Бурятии.8 февраля в БНЦ состоится научная сессия отдела региональных экономических исследований, посвящённая 300-летию РАН.В геологическом институте им. Н. Л. Добрецова СО РАН 9 февраля проведут день открытых дверей: экскурсии по научным подразделениям ГИН СО РАН для школьников 8—10-х классов (12+). Участникам экскурсий продемонстрируют основные научные направления института и расскажут о наиболее значимых достижениях учёных-геологов Бурятии.7 февраля в конференц-зале БНЦ пройдёт научная сессия института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, посвящённая Дню российской науки и 300-летию РАН. Будут представлены доклады, посвящённые научным достижениям института, истории развития гуманитарных научных исследований в Бурятии.В институте физического материаловедения СО РАН с 5 по 9 февраля — дни открытых дверей в лабораториях для школьников и студентов (6+). 22 февраля в зале заседаний учёного совета ИФМ СО РАН состоится XXI конференция по фундаментальным и прикладным проблемам физики среди молодых учёных, аспирантов и студентов.С 5 по 7 февраля Байкальский институт природопользования СО РАН прочитает цикл научно-популярных лекций для школьников «Занимательная наука» (6+) в республиканском бурятском национальном лицее-интернате №1, средней общеобразовательной школе №3 и в региональном центре «Асториум». С 6 по 8 февраля в институте проведут день открытых дверей лабораторий (6+). 8 февраля — научная сессия БИП СО РАН, посвящённая Дню российской науки и 300-летию Российской академии наук. 16 февраля состоится торжественное собрание сотрудников и ветеранов БИП СО РАН.В мае будет проведена экологическая акция к 300-летию РАН по посадке саженцев (0+). Акция охватит три научных стационара БИП СО РАН. С 2 по 5 сентября запланирована международная научно-практическая конференция «Географические и эколого-экономические проблемы трансграничного сотрудничества в новых геополитических условиях», посвящённая 300-летию Российской академии наук и 50-летию Байкало-Амурской магистрали.В ноябре в вузах и учреждениях РАН, расположенных в Улан-Удэ, состоится фестиваль науки и технологий Республики Бурятия (6+), посвящённый юбилею РАН. В рамках фестиваля запланировано подведение итогов республиканского конкурса «Лучший молодой учёный Бурятии», проведение республиканского конкурса научно-популярных докладов «Научные битвы», организация научно-популярных лекций, семинаров и экскурсий.