В Иркутской области хотят создать бесплатную школу программирования

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Возможной площадкой проекта может стать ИрГУПС



В Иркутской области правительством региона прорабатывается вопрос создания бесплатной школы программирования, которую сможет посещать любой житель региона от 18 лет, успешно прошедший отборочный этап. Сейчас рассматриваются возможные площадки, где он может быть реализован. Одну из них, Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС), посетили первый заместитель председателя правительства области Руслан Ситников, министр цифрового развития и связи региона Игорь Рыморенко и заместитель министра образования Елена Апанович.



Ректор университета Юрий Трофимов познакомил представителей регионального кабмина с автоматизированными и интерактивными аудиториями, тренажёрными классами, учебно-научным центром «Компьютерные технологии инженерного анализа», стартап-школой «Цифра», а также разработками аспирантов, доцентов и профессоров, проектами студентов по 3D-печати и моделированию.



Участники встречи отметили, что площадка университета подходит под размещение школы программирования.



- Преимущества её открытия для региона – это подготовка и переподготовка кадров для цифровой экономики в сфере ИТ, повышение уровня компетенций сотрудников компаний региона, трудоустройство новых специалистов и налоговые поступления в бюджет, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

