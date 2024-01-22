Прокуратура проверит приостановку межрегиональных перелётов в Забайкальском крае

Речь о рейсах Чита - Чара

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по сведениям, размещённым в средствах массовой информации, о приостановлении региональных перелетов по Забайкальскому краю. «Забайкальский рабочий» сообщил, что авиакомпания «Аэросервис» приостановила региональные перелёты по Забайкалью из-за несогласия с установленными региональной профильной службой тарифами из Читы в Чару.

«Внутрирегиональные авиаперевозки выполняются по специальному тарифу, который позволяет жителям края покупать билеты по доступной цене. При этом часть стоимости перелёта компенсируется государством. Авиакомпанию не устраивает сумма субсидии, которая покрывает выпадающую стоимость билета», - объяснили изданию 19 января в краевом минстрое.

В настоящее время власть занимается урегулированием сложившейся ситуации. Сейчас по маршруту Чита – Чара - Чита перелёты осуществляет авиакомпания «Ангара».

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в отношении «Аэросервиса», сообщила пресс-служба прокуратуры.

Как писал «Байкал-Daily», в декабре 2023 года был завершён первый этап масштабной реконструкции аэропорта Чары в Каларском округе. Теперь воздушная гавань может принимать более «тяжёлые» типы самолётов. Финансирование проекта составило свыше двух миллиардов рублей.

В Забайкалье отменён и ещё один рейс. Издание Zab.ru 22 января написало, что жители другого забайкальского села Красный Чикой оказались в сложной ситуации из-за прекращения авиасообщения уже с Иркутском. По словам сельчан, рейс, который был запущен в 2015 году, стал для многих жителей единственным способом передвижения.

«Жизненно-важным, в прямом смысле этого слова, является рейс Красный Чикой-Иркутск. Потому как в селах Красночикойского района проживают преимущественно пенсионеры, которым требуется медицинская помощь, а в Чите нет необходимых специалистов, и поэтому, приходиться обращаться в Иркутск», - рассказали местные жители.

Однако в конце 2022 года авиасообщение было прервано, а с 2023 года самолеты перестали летать вообще.

Журналисты направили запрос в региональный Минстрой по этой проблеме.