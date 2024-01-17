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В селе Бурятии детскую площадку построили прямо у дороги

В селе Бурятии детскую площадку построили прямо у дороги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Игровую зону снесут по решению суда

Жители мухоршибирского села Шаралдай пожаловались в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», что детскую площадку на улице Исая Калашникова почему-то построили возле дороги. Находиться там теперь опасно.

- Площадка доступна для игр, но она прямо на дороге. Где глава и куда он смотрит? – поинтересовались сельчане.
 
Глава сельского поселения «Шаралдайское» Алексей Голендухин отметил, что игровую зону оборудовало ТОС, которое уже не работает. Пока площадку огородили забором. Её решили снести.

- Такие площадки не являются сертифицированными. Решение суда уже имеется – снести необходимо до сентября, – подчеркнул сельский глава.
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