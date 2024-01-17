В селе Бурятии детскую площадку построили прямо у дороги

Игровую зону снесут по решению суда







- Площадка доступна для игр, но она прямо на дороге. Где глава и куда он смотрит? – поинтересовались сельчане.



Глава сельского поселения «Шаралдайское» Алексей Голендухин отметил, что игровую зону оборудовало ТОС, которое уже не работает. Пока площадку огородили забором. Её решили снести.



- Такие площадки не являются сертифицированными. Решение суда уже имеется – снести необходимо до сентября, – подчеркнул сельский глава.

Жители мухоршибирского села Шаралдай пожаловались в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», что детскую площадку на улице Исая Калашникова почему-то построили возле дороги. Находиться там теперь опасно.