В селе Бурятии детскую площадку построили прямо у дороги

Игровую зону снесут по решению суда
Жители мухоршибирского села Шаралдай пожаловались в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», что детскую площадку на улице Исая Калашникова почему-то построили возле дороги. Находиться там теперь опасно.
- Площадка доступна для игр, но она прямо на дороге. Где глава и куда он смотрит? – поинтересовались сельчане.
Глава сельского поселения «Шаралдайское» Алексей Голендухин отметил, что игровую зону оборудовало ТОС, которое уже не работает. Пока площадку огородили забором. Её решили снести.
- Такие площадки не являются сертифицированными. Решение суда уже имеется – снести необходимо до сентября, – подчеркнул сельский глава.
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