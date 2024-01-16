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Жители Бурятии добровольно сдали в Росгвардию более 40 единиц оружия

Жители Бурятии добровольно сдали в Росгвардию более 40 единиц оружия
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Выплачено более 400 тысяч рублей

В территориальном управлении Росгвардии по Бурятии подвели итоги работы по приёму у населения незаконно хранящегося оружия. Возмездная сдача оружия проводится в рамках республиканской целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Республике Бурятия», направленной на повышение уровня защищённости жизни и здоровья жителей региона.

В 2023 году за вознаграждение жители Бурятии сдали в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии 44 единицы огнестрельного оружия заводского производства, две единицы самодельного огнестрельного оружия, четыре единицы основных частей оружия и 472 боеприпаса.

- Правительством республики назначены денежные выплаты всем добровольно сдавшим оружие в размере до 10 000 рублей, в зависимости от вида оружия, а также его состояния и исправности. Общая сумма вознаграждений, произведённых населению в 2023 году в рамках реализации республиканской целевой программы, составила 444 тысячи 600 рублей, - сообщили в пресс-службе управления.

Управление Росгвардии напоминает, что люди, сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от административной и уголовной ответственности.
Для добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия и боеприпасов следует обращаться в любое территориальное подразделение Росгвардии или МВД.

В 2024 году продолжатся выплаты по республиканской целевой программе в рамках добровольной сдаче незаконного оружия за вознаграждение.

Вознаграждение выплачивается гражданам в зависимости от категории оружия в следующих размерах:
- Боевое ручное стрелковое оружие (автоматы, пулемёты, пистолеты, револьверы, гранатомёты) – 10 000 рублей (за 1 ед.);
- Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие, оружие с нарезным стволом – 10 000 рублей (за 1 ед.);
- Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, а также с нарезным стволом – 5000 – 6000 рублей (за 1 ед.);
- Огнестрельное оружие ограниченного поражения – 3000 рублей (за 1 ед.);
- Самодельное огнестрельное оружие– 4000 рублей (за 1 ед.);
- Газовое оружие самообороны – 2000 рублей (за 1 ед.);
- Взрывные устройства (мины, снаряды, гранаты и т.д.) – 5000 рублей (за 1 шт.);
- Средства взрывания – 600 рублей (за 1 метр);
- Патроны к огнестрельному гладкоствольному длинноствольному оружию и оружию с нарезным стволом – 50 рублей (за 1 шт.);
- Основные части оружия (ствол, ствольная коробка, затвор, барабан, рамка) - 1000 рублей (за 1 ед.).

Подробную информацию можно получить в подразделениях Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Бурятии.

Росгвардия оружие

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