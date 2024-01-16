В Улан-Удэ чету поздравили с «бриллиантовой свадьбой»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Железнодорожного района Улан-Удэ

Семья проживает в Железнодорожном районе



В Улан-Удэ 60-летие совместной жизни отметила семья Козловых. Станислав Николаевич и Ольга Евдокимовна прожили в любви и согласии много лет, воспитали двух дочерей и радуются трём внукам и двум правнукам.



Ольга Евдокимовна работала главным бухгалтером в разных организациях республиканского значения, а Станислав Николаевич в большей части своей трудовой биографии работал машинистом крана в СМП-834. Оба являются детьми войны и ветеранами труда.



15 января поздравить из пришли представители администрации Железнодорожного района. Приезд гостей стал приятной неожиданностью для четы Козловых. Семье вручили благодарственное письмо от администрации, что стало для пары большим подарком в только начинающийся Год семьи.



Они рассказали гостям о своей семье, о внуках и правнуках, о своей первой встрече. Ольга Евдокимовна призналась, что благодаря во многом уравновешенному характеру мужа, они сохранили брак и семью.



- Мы никогда не ругались, вырастили детей, теперь помогаем с правнуками. Секрет нашего крепкого союза – это взаимопонимание и принятие друг друга такими, какие мы есть, - поделилась Ольга Евдокимовна.

