В Бурятии всем селом слепили 1670 бууз к Сагаалгану для участников СВО

На это потребовалось два дня



Жители закаменского улуса Цаган-Морин решили сделать к Сагаалгану подарок землякам, которые находятся на специальной военной операции. Они слепили для бойцов 1670 бууз, которые отправят в зону СВО, сообщает «Закамна-инфо.24/7».



На это у сельчан ушло два дня. Волонтёр Светлана Самбуева, которой и пришла эта идея, рассказала, что буузы делали все неравнодушные местные жители.



- Пусть наши ребята почувствуют частичку родного края и возвращаются живыми и здоровыми, – подчеркнула она. – Благодарю всех, кто откликнулся и принял участие.