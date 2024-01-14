На это потребовалось два дня
Жители закаменского улуса Цаган-Морин решили сделать к Сагаалгану подарок землякам, которые находятся на специальной военной операции. Они слепили для бойцов 1670 бууз, которые отправят в зону СВО, сообщает «Закамна-инфо.24/7».
На это у сельчан ушло два дня. Волонтёр Светлана Самбуева, которой и пришла эта идея, рассказала, что буузы делали все неравнодушные местные жители.
- Пусть наши ребята почувствуют частичку родного края и возвращаются живыми и здоровыми, – подчеркнула она. – Благодарю всех, кто откликнулся и принял участие.
В Бурятии всем селом слепили 1670 бууз к Сагаалгану для участников СВО
Общество, Фото:
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