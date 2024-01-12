Врачи в Бурятии спасли ребёнка, который едва не лишился глаза из-за коня





Всё произошло в конце 2023 года в одном из районов Бурятии. Девятилетнего местного жителя лягнул конь. Удар пришёлся в лоб, чуть выше глаза.



Ребёнка доставили в приёмно-диагностическое отделение детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Улан-Удэ. Он жаловался на двоение в глазах и головные боли.



При осмотре дежурный нейрохирург ДРКБ Цырен Балданов заподозрил перелом костей черепа в надглазничной области со смещением глазного яблока. Это подтвердила МРТ. У мальчика был перелом верхней стенки орбиты, а край одного из осколков кости находился всего в одном миллиметре над глазным яблоком.



В ДРКБ тут же прибыл заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии республиканской клинической больницы (РКБ) имени Н.А. Семашко Тимур Доржиев. Действовать нужно было быстро, точно и эффективно, поскольку могли развиться грозные осложнения, ведущие к потере зрения и гнойно-септическим осложнениям.



Врачи приступили к скрупулёзной операции по удалению инородных тел (то есть костных отломков) и репозиции верхней костной стенки орбиты левого глаза. Совместными усилиями сотрудники РКБ и ДРКБ – заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Тимур Доржиев, заведующая офтальмологическим отделением ДРКБ Дарима Цыренова, а также анестезиолог-реаниматолог детской больницы Анна Белькова и операционная медсестра Ольга Богданова – спасли школьнику глаз. После восстановления он отправился домой в удовлетворительном состоянии.

