Жителей Бурятии штрафуют за бесконтрольный выпас скота

Общество, Фото: администрация района

Животных помещают на «штрафстоянку»



Жителям Закаменска напомнили о штрафах за бесконтрольный и безнадзорный выпас скота на территории города.



Как рассказали в районной администрации, пасущихся без присмотра коров и лошадей помещают на специализированную «штрафстоянку». Такой пункт временного содержания животных в Закаменске открыли в сентябре 2023 года. Если собственник не обнаружен в течение полугода, то животные переходят в собственность муниципального образования.



- За период работы пункта временного содержания специалистами МКУ «Городское хозяйство» было закрыто 11 голов КРС. Оплачено штрафов на сумму 17 850 рублей, - отметили в администрации Закаменского района.

