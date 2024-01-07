Молодые люди приняли активное участие в шахматном матче
В улан-удэнском СИЗО№1 сотрудники воспитательной службы учреждения провели турнир по шахматам среди несовершеннолетних, подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Ребята приняли активное участие в шахматном матче. По мнению сотрудников следственного изолятора достойно показали свои навыки, логику и стратегию, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнском СИЗО№1 прошёл турнир по шахматам
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